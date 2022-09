El Utebo no renuncia a nada

Apenas quedan 48 horas para el inicio del Utebo en una categoría que se ganó a pulso, tras lograr el ascenso la temporada pasada ante el Almería B en Las Rozas poniendo la guinda a una temporada sobresaliente.

El conjunto de Juan Carlos Beltrán se enfrentará este domingo a la Real Sociedad C, equipo filial, al que Beltrán le guarda un profundo respeto. "No veo igualado el enfrentamiento. Es un equipo que al ser filial cambia mucho. Vamos allí con el respeto de los principiantes, por el rival y por la categoría, pero si hacemos bien las cosas y tenemos un buen nivel, podemos competir el partido", dice Beltrán.

A lo largo de la pretemporada, el Utebo jugó una serie de amistosos ante el filial del Huesca, Illueca, Almudevar o Ebro con un buen balance. "Los resultados no son importantes, aunque hayamos ganado todo y empatado solamente uno" y considera que el equipo ha crecido desde el primer día hasta el inicio liguero. "Ha habido mucho cambio de jugadores. Teníamos mucho trabajo en la adaptación de los nuevos. Esta semana han llegado varios fichajes y esperamos dos más. Esto retrasa un poco el trabajo en el acoplamiento del grupo, pero las sensaciones son buenas", dice Beltrán.

De hecho, a lo largo del verano el Utebo realizó hasta 12 incorporaciones y tuvo 11 bajas, por lo que, a falta de cerrar la plantilla, el técnico ya tiene una idea clara de las capacidades de sus efectivos. "Nos hemos centrado primero en las renovaciones de jugadores de la temporada pasada, de los que siguen ocho. Respecto a los fichajes, la idea era mirar en el mercado aragonés. También jugadores con experiencia en la categoría", explica Beltrán, que considera que en el punto medio está la virtud. "Hemos hecho una mezcla entre veteranía y gente joven, que al final son proyectos de jugadores que pueden explotar con mucho crecimiento", incide el técnico, que define su plantilla como "compensada, tenemos un poco de todo".

La idea del entrenador es potenciar entre sí la juventud y la veteranía en una categoría tan igualada en la que "para un jugador joven encontrarse a un veterano de los que ayuda es lo mejor. Es muy importante en la faceta mental tener estos futbolistas que te facilitan el camino, pero que también te aprietan en los momentos necesarios. En Utebo no solo tenemos gente con experiencia, sino jugadores que la ejercen" dice el entrenador consciente de que tiene jóvenes joyas militando en su equipo. "Hay 4 o 5 jóvenes con mucha proyección, pero ahora en el inicio de la competición va a ser fundamental la carrocería que le den los más experimentados al equipo", afirma el entrenador consciente de que la experiencia puede ser un grado contra equipos filiales del grupo 2 como el Alavés B, el Logroñés B o la propia Real Sociedad C, con quien se verán las caras el domingo.

No obstante, tras el ascenso de la temporada pasada, Beltrán se mantiene cauto y tiene un único objetivo, lograr la permanencia. "No vamos a renunciar a nada. Evidentemente, nuestro objetivo único es permanecer en Segunda RFEF y asentarnos. Vamos a afrontar la categoría con el respeto que debemos tener al ser unos recién llegados. También con el orgullo que supone competir y no tener miedo a ningún equipo", explica el entrenador, que entiende que al ser una categoría tan igualada, pueden ganar o perder contra cualquier equipo. "La igualdad es tan grande que todos somos conscientes de que cualquiera te puede ganar, pero también puedes ganar tú a cualquiera", dice Beltrán.

Finalmente, el técnico considera fundamental el apoyo de los uteberos en Santa Ana, a pesar de que este primer partido les toque jugar en San Sebastián. "La masa social del club ha crecido muchísimo. Somos ya cerca de 500 socios y la afición es un plus fundamental. El año pasado nos hicieron ganar muchos partidos. Este domingo ya hay un autobús y coches particulares confirmados" relata el técnico que considera a la afición "un valor fundamental, en casa nos da la vida, especialmente en las malas rachas y en las derrotas", concluye.