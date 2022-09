Era hora de regresar a casa para Salma Paralluelo. Tras el éxito cosechado en el Mundial sub-20 de Costa Rica, la jugadora ha sido recibida y felicitada este jueves por Javier Lambán, presidente de Aragón y Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza. "Salma es por mérito propio una de las 3 o 4 personas nacidas en Aragón que ha llegado a la élite del fútbol. Está ocupando un trono de privilegio en el fútbol aragonés y español", ha dicho Lambán orgulloso.

Asimismo, el presidente aragonés, ha aprovechado para pedirle un autógrafo a la jugadora y declarar abiertamente su fascinación por la extremo zaragozana. "Salma es un exponente de talento y recibirla aquí es una ocasión de oro para manifestarle mi admiración, pedirle un autógrafo y, al igual que he hecho en otras ocasiones cuando Rafa Nadal tocó el cielo con sus éxitos deportivos, quiero decirle a Salma que viva la madre que la parió", ha exclamado.

Tras el discurso de Lambán, ha sido el turno de la protagonista, que ha dado un paso al frente y ha mostrado su gratitud por el gran recibimiento del Gobierno de Aragón. "Muchísimas gracias por este recibimiento y por todo el cariño que he recibido de Aragón estando fuera de aquí. Al final aquí he crecido futbolísticamente y como persona y siempre es un placer que me recibaís con este cariño. Estoy muy contenta de ser parte de todo esto", ha relatado la jugadora de tan solo 18 años.

Posteriormente, la zaragozana ha seguido la ruta establecida y acudió al Ayuntamiento de Zaragoza donde Jorge Azcón ha felicitado públicamente a la jugadora, recalcando su orgullo y acordándose del resto de miembros de la selección. "Queremos darte las gracias por ganar un Mundial en nombre de todos los zaragozanos. La mejor jugadora del campeonato es de nuestra ciudad y siente los colores de Zaragoza. Es cierto que para ganar un Mundial necesitas un equipo, por lo tanto, enhorabuena a todo el conjunto, pero es cierto que para llegar a ganar esa final, necesitas una crack como Salma", ha expresado Azcón.

Además, el alcalde ha mirado hacia el futuro, pues la gran juventud de la jugadora y las últimas actuaciones de la extremo, incitan a soñar con una brillante trayectoria. "Estoy convencido que con sus 18 años, en muy poco tiempo, Salma va a ser una estrella del fútbol femenino. La capacidad de trabajo y superación tras su lesión son dignas de elogiar y es un ejemplo para todas las chicas que les gusta el fútbol y el deporte en general. Estoy convencido de que esto no es lo último que celebraremos con ella", ha puntualizado.

La campeona del mundo mostró su deseo de seguir sumando triunfos para su tierra. "Es un placer estar aquí. Zaragoza siempre va a ser mi casa y espero seguir dándole alegrías", acaba.