El Brea, un pequeño gigante

El Brea quiere soñar otra temporada más en Segunda RFEF tras la permanencia lograda in extremis en el campo del Espanyol B la temporada pasada. Este año, los de Dani Martínez se muestran prudentes, el objetivo es lograr la salvación y consideran que el grupo 2 no tiene nada que envidiar al catalogado como terrorífico grupo 3. "Me hace gracia lo de que el 2 es más fácil. De eso nada, somos el Brea, la población más pequeña y con el menor presupuesto. Nos enfrentamos a equipos que nunca nos imaginábamos. Este grupo es igual o más difícil que el 3 y a nivel competitivo, más fuerte", subraya el técnico, ya concentrado en el debut en Liga de esta temporada, ya que el conjunto breano disputa el primer partido de su grupo este sábado ante el Arenas Club de Getxo en casa a las 18.00 horas.

"Esta última semana hemos preparado este partido contra un rival histórico como el Arenas. Tienen grandes virtudes y jugadores de calidad con un patrón de juego muy definido. Vamos a estar muy juntos porque ellos llegan mucho al área para centrar a sus rematadores. Es clave coger las segundas jugadas y crearles problemas con balón en las transiciones, pues presionan muy bien y podemos intentar sorprenderlos", analiza. A lo largo de la pretemporada, el Brea jugó varios partidos amistosos ante rivales de gran entidad como el Osasuna B, de Primera RFEF, o el Deportivo Aragón y el Ebro, situados en el grupo 3 de Segunda RFEF. "Las pretemporadas pueden ser engañosas porque hay mucha carga de trabajo entre semana. Ha habido fines de semana que hemos jugado sábado y domingo. Aún así, ha sido buena, aunque no pudiéramos ganar la Copa RFEF ante el Monzón", dice Martínez. Sin embargo, el míster sabe que necesitan más tiempo para llegar a su máximo nivel. "No creo que estemos al 100% porque al final la plantilla es nueva. A medida que pase la competición cogeremos equilibrio, aunque para este inicio de Liga podemos estar contentos", matiza. El mercado de fichajes El club aragonés ha fichado a lo largo del verano hasta 13 jugadores, aunque sumó un total de 17 bajas. El club cuenta con jóvenes promesas como Biarge, del Levante, o Vela, cedido desde el Deportivo Aragón, acompañados por jugadores experimentados de la talla de Javi Álamo o Chus Herrero, ambos exjugadores de Real Zaragoza. "Hemos cogido a gente joven con ilusión y ganas y otra con experiencia, ya que en esta categoría serán importantes para solucionar las dificultades que nos encontremos", destaca Martínez. Asimismo, el objetivo del club es lograr la permanencia, aunque quiere ir partido a partido. "Tenemos que saber lo que somos. No hay otra meta que la salvación, pero nuestra primera misión es ganar el sábado", dice el técnico, consciente de que la afición será clave para ello, ya que ya suman hasta 475 socios, siendo una localidad de menos de 1.600 habitantes. "Son el factor más desequilibrante que tenemos. En este grupo los desplazamientos son más cercanos y vamos a sentir el calor de la afición. Cada domingo debe ser una fiesta", acaba.