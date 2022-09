Mariano García: "Quiero reventar la Milla de Delicias"

Mariano García ha sido una de las revelaciones de esta temporada en el atletismo español y encabeza una generación espectacular en la que también destacan los mediofondisras Mohamed Katir y Mario García junto al vallista Asier Martínez. Murciano de 24 años, nacido en la localidad de Cuevas de Reyllo, este año sorprendió a todos con su estilo 'kamikaze' haciendo doblete en los 800, siendo campeón del mundo indoor en Belgrado y ganando hace pocos días el Europeo al aire libre en Múnich. El español será la gran estrella de la XXXVII Milla de Delicias de este sábado, donde la prueba masculina se corre a las 23.00 horas, y quiere entrar en un palmarés en el que están grandes estrellas como Cacho, Antón, Abadía, Olmedo, Casado, los hermanos García o Higuero.

¿Qué objetivo tiene el sábado en Zaragoza?

Quiero reventar la Milla de Delicias. Tras correr en Zaragoza cerraré la temporada y no competiré en el mitin de Zúrich. Después, a desconectar un poquillo la cabeza y preparar la siguiente campaña.

¿Quién es el favorito de la carrera?

Mi compañero de selección Ignacio Fontes. Corre más en su distancia, pero le intentaremos dar guerra y a ver lo que pasa. También hay que contar con los otros rivales porque las carreras de ruta son muy diferentes a las de pista.

¿Qué táctica seguirá en una carrera que se le queda un poco larga?

Estar adelante y aprovechar mi final de carrera al venir del 800 lisos. En una carrera táctica tengo más opciones de ganar.

¿Mantiene la forma que le llevó a ganar el Europeo hace dos semanas?

Las series siguen siendo igual de buenas y me encuentro muy bien. Desde Múnich no he vuelto a competir.

¿Qué tal lleva tantos homenajes y entrevistas tras ganar el Mundial indoor y el Europeo al aire libre?

Ya me hicieron un homenaje hace cuatro años cuando fui cuarto del Europeo en pista cubierta y al ser campeón del mundo en Belgrado me hicieron otro grande, primero en Cuevas de Reyllo, mi pueblo, y después en Fuente el Álamo. Esta vez fue a la vez porque iba reventado del viaje.

"Será una prueba muy cercana y estarán encima los corredores populares que nos siguen mucho. Quiero pasar un buen rato con la gente y hacerles disfrutar"

¿Tiene referencias de la Milla de Delicias?

No sé cómo es, pero supongo que será como todas las que se hacen sobre asfalto en ida y vuelta. Todas las que he disputado han sido en una avenida. Será muy cercana y estarán encima los corredores populares que nos siguen mucho. Quiero pasar un buen rato con la gente y hacerles disfrutar.

Es la milla más antigua de España y la ganaron Cacho, Antón, Olmedo, Higuero y Casado.

Son atletas de gran prestigio y espero sumarme a esa lista larga de ganadores.

¿Hará la moto antes de la carrera?

Habrá que arrancarla. Seguramente me la pida el público.

¿Por qué tiene la costumbre de hacer la moto en todas las carreras?

En la época de cadete me jugaba en mi tierra una Liga de Cross. En la salida me puse a hacer la moto y hacia el gesto en las curvas compitiendo. Perdía el tiempo pero por aquellos años iba a jugar y pasármelo bien. Ahora no hago tantas tonterías durante la carrera.

¿Ha competido alguna vez en Aragón?

Recuerdo un Torneo de Federaciones juvenil y corrí 1.500 obstáculos. Fue en esas pistas de Zaragoza que siempre hace tanto viento (Estadio Corona de Aragón). Tiene una grada muy grande.

¿Usted viene de la velocidad o del fondo?

Vengo del fondo. De pequeño hacía crosses y obstáculos. Luego fui bajando distancia, pero no tengo marca en 400 metros. En 1.500 he hecho mi mejor marca este año en Huelva, con 3.39.

"No tengo miedo en carrera. Esté adelante o atrás, tengo confianza en mí mismo y que salga lo que tenga que salir. No hay que pensar mucho"

Usted es valiente e incluso 'kamikaze' en competición...

No tengo miedo en carrera. Esté adelante o atrás, tengo confianza en mí mismo y que salga lo que tenga que salir. No hay que pensar mucho. Son decisiones que a veces salen de puta madre y otras salen como el culo.

De sus dos triunfos de este año, ¿con cuál se queda?

Por un lado, el Mundial porque llevaba mucho tiempo sin competir y, por otro, el Europeo porque hasta ahora no había hecho nada grande al aire libre.

¿Vio en algún momento que perdía el Europeo ante la remontada de Wightman, el campeón del mundo de 1.500 metros?

No. Había guardado un cartuchillo a falta de 100 metros y tenía un pequeño cambio. Cuando Wightman se puso a la par estaba muy confiado en mí final de carrera.

Es muy fuerte que sea el primer español en la historia que gana este campeonato.

Efectivamente. Ya me pasó en el Mundial indoor. Es una cosa que nunca voy a olvidar.

¿Cuál es la regla de oro para hacer un buen 800?

Lo más importante es estar bien colocado. Cuando estás ahí tiras adelante con todo. El 800 es sufrir como mucho algo menos de dos minutos.

¿Se pone nervioso antes de la competición?

Estoy en mi mundo divertido desde que entró en cámara de llamadas hasta que terminó la carrera. No me fijo en los rivales aunque siempre los respeto.

El 800 en España tiene un gran nivel en la actualidad...

Hay muchos jóvenes que vienen apretando y para ser internacional hay que hacer una gran marca. En los grandes campeonatos los españoles vamos a tope y siempre luchamos por las medallas.

Pero usted no ha sido olímpico.

El año pasado me jugaba las plazas para Tokio y sufrí una apendicitis.

Su gran reto será competir el 2024 en París.

Lucharé por una de las plazas. Pero ahora mismo voy año a año pensando en objetivos a largo plazo. Hay que pensar antes en Europeos y Mundiales.

"¿Juegos? En primer lugar, hay que hacer la mínima, que la han endurecido mucho. Para el Mundial próximo han puesto 1.44.70 y se están volviendo locos los responsables de ponerlas"

¿Se ve en lo más alto del podio en unos Juegos?

En primer lugar, hay que hacer la mínima, que la han endurecido mucho. Para el Mundial próximo han puesto 1.44.70 y se están volviendo locos los responsables de ponerlas.