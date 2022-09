Un equipo con una misión

El Zaragoza CFF quiere poner este año las cosas en su sitio y dejar atrás la Segunda RFEF. El conjunto de Samu Luna arranca este domingo la temporada ante el Sardoma de Vigo en el Enrique Porta a las 12.00, choque que, según el técnico, llevan esperando mucho tiempo. "Llevamos entrenando desde la primera semana de agosto y estábamos deseando competir. Sobre el papel es un equipo ascendido y nosotros un descendido. Deberíamos ser superiores, pero al final no te puedes fiar de un rival que ha subido y mantiene el bloque con una dinámica ganadora", analiza.

De hecho, el club zaragozano se ha estado poniendo a prueba para la competición con varios partidos amistosos ante rivales iguales o superiores como el SE AEM de Primera RFEF o el Valencia de Primera División. "Trabajamos mucho el grupo e insistimos en integrar a las nuevas", dice Luna consciente de la importancia de adaptar a las incorporaciones. "Hemos mejorado algunos puestos y otros hemos tenido que reforzarlos porque ha habido ofertas de clubs de categorías más altas y las jugadoras tienen que ir a más. Además, han pagado la cláusula de rescisión, que no es habitual", relata.

Además, hasta 10 futbolistas continúan respecto al año pasado. Muchas de las jugadoras, pese al descenso, decidieron quedarse en lo que para ellas es su casa. "Alguna futbolista ha tenido ofertas de Primera División, pero creen en el proyecto y en la idea del entrenador y les hacía mucha ilusión devolver al equipo donde se merece estar. Es de agradecer", matiza el mister, que continuará un año más junto a su cuerpo técnico tras ser nombrado primer entrenador en enero. "El club me transmite una confianza total a la hora de confeccionar la plantilla, elegir al cuerpo técnico o los fichajes. Dentro de las posibilidades hemos fichado lo que yo quería para el grupo" explica.

Asimismo, el perfil que interesó a Luna a lo largo del verano fue el de jugadores jóvenes, pero con experiencia. "Son jugadoras jóvenes con ambición y tienen muchas ganas de crecer y sumar. Lo importante es que tienen mucha experiencia. Por ejemplo, Sara Ismael era la capitana del Barça B, Cristina Beltrán lleva años en Segunda División o Sara Rández, que ha estado jugando en Estados Unidos y estuvo en la selección española sub-15", valora.

Por otro lado, Luna considera fundamental el apoyo de la grada en una categoría tan igualada y con un objetivo tan claro como el ascenso. "El año pasado, en la segunda vuelta enganchamos a la gente poco a poco. El último partido de Liga ante el Barcelona B tuvimos la grada llena. Remontamos el partido y se notó cómo apretaba la gente. Asimismo, cuando vamos a un campo donde aprieta la afición, las jugadoras lo notan, porque no están acostumbradas", incide el técnico.

El ascenso como objetivo

Toda la temporada del Zaragoza CFF se resume en ascender a Primera RFEF y retornar al lugar que el club merece históricamente. "No va a ser fácil porque esto es fútbol y puede ocurrir cualquier cosa. Haces un penalti, no te entra la pelota y no sabes por qué, como nos pasó la temporada pasada", recuerda Luna, que desea tener más suerte que el año pasado con las lesiones. "Tuvimos hasta cinco lesionadas en la rodilla de larga duración. De hecho fichamos a dos futbolistas desde Bielorrusia y una a los 20 minutos del entrenamiento en el primer ejercicio se rompió el cruzado. Este año toco madera porque nos están respetando las lesiones y el equipo está trabajando muy bien. También estoy realmente contento con el cuerpo técnico y creo que llegamos muy bien preparados para el primer partido de Liga este domingo", acaba Luna, listo para este domingo.