Carlos Alcaraz Garfia se ha clasificado por primera vez para las semifinales de un Grand Slam. El épico triunfo ante Jannik Sinner le permitirá enfrentarse al estadounidense Frances Tiafoe con un puesto en la final del Abierto de Estados Unidos en juego. El encuentro ha despertado una gran expectación, puesto que enfrenta a un jugador local contra una de las nuevas estrellas del tenis mundial, que en caso de ganar el torneo, se convertirá en el nuevo número 1 del mundo.

Ya no tendrá el murciano el apoyo del público ante un rival de 24 años de edad y número 26 del ranking mundial que está completando un año irregular, donde no ha sumado ni un solo título y que ha ganado 25 partidos y sufrido 18 derrotas por el balance 49-9 de Alcaraz. Pero Tiafoe, un jugador potente que no tiene tanta movilidad como el pupilo de Juan Carlos Ferrero, se ha crecido en el US Open. Venció por tres sets a Marcos Giron, Jason Kluber, Diego Schwartzman y Andery Rublev, a este último en cuartos. La única manga que ha cedido en todo el torneo fue en cuarta ronda ante Rafa Nadal.

Alcaraz y Tiafoe solo se han enfrentado en una ocasión a lo largo de sus carreras, en el Conde de Godó de Barcelona en 2021, cuando el murciano aún no estaba ni en el ‘top 100’. Por tanto, un precedente que no sirve de referencia. Hasta el momento, los mejores resultados en 2022 para el estadounidense son finalista en el ATP 250 de Estoril, donde cayó ante Sebastian Baez, y semifinalista en Atlanta. En Grand Slam, cayó en segunda ronda en Australia y Roland Garros, y llegó hasta lo octavos de final en Wimbledon.

Será una batalla diferente para Alcaraz a las libradas hasta el momento. El principal hándicap para el jugador criado en la Real Sociedad Club de Campo puede estar en el desgaste acumulado en las dos últimas rondas, con nuevas horas de intensidad sobre la pista ante Sinner y Cilic. Además, ha tenido menos descanso que su rival. Pero el premio, llegar a la final, que se jugará el domingo a las diez de la noche, y asegurarse el número uno del mundo aunque Casper Ruud sea el triunfador de este ‘grande’, es mayúsculo, por lo que todo el desgaste acumulado durante estas dos semanas seguro que se quedará en el vestuario.

Cuándo juega y a qué hora

El encuentro se ha fijado para la una de esta madrugada, en horario ‘prime time’ estadounidense. Se podrá seguir, como todos los encuentros del US Open, a través de Eurosport.