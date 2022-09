Carlos Alcaraz ya está en el olimpo del tenis mundial a sus 19 años. Desde pequeño comenzó destacando en esta disciplina que tantas alegrías le está dando, especialmente por su mentalidad y concentración, además de su derecha. "Su golpe de derecha siempre ha sido monumental, pero lo más importante es que con el tiempo ha cogido una condición física espectacular. Su fortaleza mental también era muy importante", analiza Miguel Ángel Palazón, presidente de la Federación Aragonesa de Tenis (FAT).

El presidente tuvo la oportunidad de ver a la promesa (ahora realidad) murciana en dos ocasiones. La primera a sus 13 años y la segunda un año después. "Lo vi competir en el Campeonato de España por equipos cuando él era un infantil, ya que él jugaba con el Real Club de Tenis Barcelona en 2016. Ya entonces, en todos los torneos en los que jugaba, ganaba. Cuando tenía 14 años se celebró el Nacional Infantil de Comunidades Autónomas que se juega en la Academia Equelite JC Ferrero en Villena, Alicante. Allí a Aragón le tocó Murcia y Alcaraz jugó contra Daniel Sancho, que consiguió ganarle un set. Fue el único aragonés que lo logró. Perdimos la eliminatoria, pero habitualmente Alcaraz barría a todos los españoles de su edad", detalla.

Sin embargo, tanto aficionados como virtuosos del tenis se mantuvieron prudentes. Habían visto una infinidad de talentos desinflarse con el paso del tiempo, ya fuese por lesiones o en el apartado mental. "Ha habido muchos jugadores que en su momento, cuando eran alevines o infantiles, eran impresionantes con unas expectativas muy altas. Lo que pasaba es que al final la evolución no era la esperada. De hecho, había un tenista alicantino, Carlos Boluda, que era con diferencia el mejor español. Ganaba absolutamente todo y al final se desinfló. En cambio, Alcaraz ha ido cada vez a más", analiza el presidente.

Asimismo, el dirigente de la FAT no considera que haya tenido una evolución totalmente progresiva. A pesar de su gran calidad y mentalidad competitiva, Palazón afirma que Alcaraz empezó a despuntar de forma espectacular a partir de los 17 años. "Fundamentalmente creció en los dos últimos años. Por supuesto que apuntaba maneras, pero realmente fue en ese entonces cuando ya cogió un nivel asombroso".

Por otro lado, Palazón quiere destacar la importancia que tuvo el padre de Alcaraz, Carlos Alcaraz González, quien a pesar de tener un pasado tenista, decidió no inmiscuirse en el apartado deportivo de su hijo. El entrenador del actual número 1 del mundo siempre ha sido Juan Carlos Ferrero, un segundo padre para Alcaraz. "Su padre nunca se metió en la formación tenística de su hijo. Una de sus grandes virtudes fue que dejó trabajar al equipo. Además su padre fue entrenador y jugador, pero desde pequeño lo dejó en manos de Ferrero", valora el presidente.

La mentalidad

Además, Palazón es de los que cree que, incluso hoy en día, su margen de mejora es mayúsculo, especialmente por su mentalidad y el inconformismo del tenista. "Lo mejor que tiene es que es una persona humilde. Por lo que he podido ver no se le ha subido a la cabeza. Me parece fundamental y creo que su equipo le insiste en que a pesar de que ahora esté en una nube, te pueden salir mal las cosas y te caes. Lo que tiene que hacer ahora es disfrutar, pero manteniendo el respeto a los contrarios. En España tenemos un magnífico ejemplo como es Rafa Nadal", matiza el dirigente de la FAT.

Finalmente, Palazón considera que las comparaciones son odiosas y no cree que haya que asemejarlo a Nadal. "Son diferentes, cada uno tiene sus cosas. Lo peor que se puede hacer es compararlos. Tenemos que disfrutar en España de la salud tenística impresionante. Tenemos relevo con Alcaraz y a Landaluce que acaba de ganar el Open de Estados Unidos con 16 años en categoría junior. Hay que aprovechar este buen estado", acaba.