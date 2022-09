Marc Márquez sigue regresando. Ahora ya a nivel competitivo. Motorland es el lugar escogido. «Que nadie piense en el podio, por favor, no son esas mis expectativas porque mi condición física no es aún la mejor. El hueso está soldado, pero la musculatura de esa zona está aún muy lejos de ser lo que tiene que ser. Mis posibilidades de estar en el podio son de un 1%. Estoy aquí para correr, pero no en modo ataque. No pienso hacer locuras».

Márquez cuenta que es ideal regresar en Aragón, un trazado que le encanta. De no haber sido en Motorland, hubiese reaparecido, cuenta, en Tailandia o Malasia, saltándose Motegi (Japón) «un circuito muy físico en las frenadas» y temiendo Phillip Island (Australia) «un trazado que me encanta, pero velocísimo para alguien que lleva tres meses sin correr en moto». MM93 reconoce que se ha sorprendido del ruido que ha generado su vuelta y, sobre todo, de que todos le coloquen ya en el podio. «Quiero acabar este fin de semana y veremos cómo afronto las tres carreras seguidas: Aragón, Japón y Thailandia, sin descanso. Ya le he dicho a Honda que igual me debo saltar alguna de esas carreras». La recuperación El ocho veces campeón del mundo entiende la ilusión que ha provocado su vuelta. «Todo ha ido bien, se han cumplido los mejores pronósticos, pero aún no hemos acabado, nos queda un buen tramo de la rehabilitación. Este final del 2022 es para preparar un gran 2023, pues Honda está en una situación delicada, que requiere de los esfuerzos de todos en estas seis carreras». Los médicos le han dicho que «vaya con calma ¡pero esto es un gran premio!» «Entiendo que todo el mundo este ilusionado con mi vuelta», señaló Márquez. «Hasta yo lo estoy. Se me nota en la sonrisa. Es el último cartucho para este brazo y por eso, ahora, que lo veo todo positivo, estoy muy ilusionado. Pero, insisto, aún queda mucho. Ya estaba ilusionado cuando tomé la decisión de operarme por cuarta vez. Y yo ya he ganado. He ganado comodidad en la vida y, ahora, es saber si gano encima de la moto». El catalán fue el gran protagonista del multitudinario pit lane walk abierto al público durante dos horas que llenó de color y ambiente el pit lane del circuito. Los aficionados pudieron ya ver de cerca a los pilotos del mundial, de todas las categorías, que salieron de los boxes para sentir el calor de los aficionados. A partir de las 9.00 de este viernes comenzará la acción con los primeros. entrenamientos.