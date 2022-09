Jaime Pradilla: "Todavía no me lo creo, es algo único en la vida"

Aragón sigue aclamando a su nuevo ídolo, Jaime Pradilla, uno de los doce protagonistas que lograron el pasado sábado el oro en el Eurobasket. El ala-pívot todavía no despierta de un sueño que quedó sellado en la memoria de todos los amantes del baloncesto. "Me siento muy orgulloso y contento. Todavía no me lo creo mucho, es algo único en la vida. Estoy muy feliz y con muchas ganas de enseñarles el trofeo a mi familia y pasar tiempo con ellos disfrutándolo", afirma Pradilla, que tuvo un papel importante especialmente en la zona defensiva, aunque logró unos números muy buenos en ataque ante rivales complicados y en partidos igualados como Turquía o Bélgica contra quien sumó 10 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia en los 21 minutos que disputó sobre la pista.

No obstante, el zaragozano no podrá pasar mucho tiempo con sus más allegados pues la Liga arranca el miércoles 28 de septiembre, aunque el Valencia debute el viernes 30. "Podré estar con ellos un par de días, porque dentro de poco empieza la ACB y tengo que volver a Valencia", relata el jugador que destaca las buenas sensaciones en el campo. "Estoy muy contento, la final ante Francia fue muy bonita y emocionante y el torneo ha estado genial", valora el ala-pívot. Por otro lado, Pradilla admite haber aprendido de sus compañeros de selección, la mayoría de ellos más veteranos. Y es que tener al lado a jugadores del calibre de Rudy Fernández o los hermanos Hernangómez, es garantía de aprendizaje. "He aprendido mucho y me han ayudado un montón aquí en la selección. Es una experiencia que es única en la vida y estoy muy agradecido con todas las personas que han formado parte de esto", puntualiza orgulloso Pradilla. Fiel a sus orígenes Finalmente, el deportista formado en Simply Olivar y Tecnyconta no se olvida de sus orígenes y agradece todo el apoyo recibido desde Zaragoza hasta Berlín, ya que el jugador estuvo vinculado al equipo zaragozano hasta su traspaso al Valencia en la temporada 2019, cuando tenía 19 años. "Quería un mandar un mensaje a la afición de Zaragoza y espero que este año tengáis una buena temporada y nos vemos pronto en el Príncipe Felipe, un abrazo a toda la ciudad", acaba el zaragozano.