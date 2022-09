Lucio Angulo encuentra a su sucesor

Jaime Pradilla regresa del Europeo laureado y asentado como una de las mayores promesas del panorama nacional. Y es que al ala-pivot zaragozano no le intimidó su estreno en un torneo internacional. Ni tampoco cargar con el peso que significa portar el eterno 4 de Pau Gasol.

Pradilla recoge el relevo de Lucio Angulo, último aragonés que se colgó una medalla en un campeonato internacional. Fue un bronce, también en un Europeo, el de Turquía en 2001. Asimismo, pasaron quince años hasta que otro paisano entrara en una lista nacional como fue el caso de San Miguel en 2018.

Tras el éxito reciente de la selección, Angulo se rinde ante su paisano. "Creo que nos nutrimos mucho de ídolos o representaciones que dan visibilidad a la comunidad. Jaime es un ejemplo en muchos aspectos como el sacrificio o la actitud. Está teniendo una progresión rapidísima y creo que puede ser un referente para muchos chavales", analiza el exjugador.

No obstante, esta progresión no ha llegado sola. El ahora campeón de Europa se formó en Simply Olivar y Tecnyconta, clubs que ahora recogen desde la distancia los frutos de su formación. "Se han hecho las cosas bien. La selección es el trampolín donde te ven todos, pero los chavales pertenecen a clubs con el que trabajan día a día. Creo que tendrían que darles también un diez y una medalla. En el caso de Jaime hicieron muy bien las cosas. Con 16 años ya jugó en el Olivar en EBA para que se fogueara y consiguieron que en Valencia se curtiera", valora.

"Fue quemando etapas muy rápido, es un caso anómalo. Tiene 21 años y está teniendo un papel muy importante en Valencia y en la selección", matiza Angulo, que recuerda que Pradilla formó parte del quinteto inicial desde octavos hasta la final.

Por otro lado, Lucio que jugó en Baskonia y Real Madrid, conoce de sobras la mentalidad de los jugadores y considera al joven zaragozano como un deportista con las ideas claras. "Jaime es un chico muy bien amueblado. Él sabe que esta medalla podría haber llegado o no, pero el trabajo suyo ha sido bueno. Scariolo es un entrenador al que le gusta el trabajo de roles y Jaime es un jugador que no exige tiros, que puede destacar defendiendo. Tiene una gran calidad de bloqueos y ha dado un plus que es importante. La medalla es una muestra de su sacrificio", dice Angulo, que considera a Pradilla "un jugador esponja. Absorbe muy rápido los conocimientos. Esto lo he visto en pocos jugadores, por ejemplo en Jorge Garbajosa".

El propio exinternacional destaca que tras una gran victoria lo importante es saber bajarse de la gran nube de elogios que llueven en este caso sobre Pradilla. "Para bien o para mal el baloncesto es así. El jueves pierdes de treinta y el sábado tienes que volver a competir. Si no cambias el chip rápido te bajan del barco. Jaime ha demostrado que es capaz de hacer ese ejercicio", asegura.

Finalmente, Angulo explica que el jugador es ambicioso, pero que asentarse en la ACB es complicado. "En Valencia tiene un escenario perfecto para crecer, pero debe ser consciente de que está muy bien ganar medallas, pero no siempre se dan. El baloncesto es una montaña rusa", acaba.