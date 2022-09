La Marcha Cicloturista Quebrantahuesos vuelve a Sabiñánigo este sábado tras el aplazamiento de su fecha inicial por la ola de calor el 18 de junio. Además, su ‘hermana pequeña’ la Treparriscos, también regresa en esta 31ª edición.

Fernando Escartín, exciclista y presidente de la Peña Ciclista Edelweiss, que es una de las entidades organizadoras del evento, recalca la gran ilusión con la que recoge este año la prueba, pese a su aplazamiento. "Lógicamente no va a volver en las mismas condiciones que volvería en junio. Hay bastante menos gente porque muchos no tienen vacaciones ahora. Lo importante es sacarla hacia adelante y esperar que el año que viene no haya ningún problema", relata.

Y es que esta atípica edición contará con 4.200 participantes en la Quebrantahuesos y 1.300 en la Treparriscos. Un total de 5.500 ciclistas frente a los 12.000 totales con los que se contaban en junio. "Respecto a otros años lógicamente varía. Es comprensible, la gente no está para hacer tantos kilómetros después de las vacaciones y siempre es más difícil llevarla a cabo", analiza Escartín.

Sin embargo, el ambiente festivo ya ha invadido a Sabiñánigo y los preparativos están listos para celebrar exitosamente la competición. "Tenemos la experiencia de todos estos años y de momento todo va bien. Está todo preparado, aunque el tiempo previsto puede hacerlo más complicado", explica el exciclista, pues se esperan precipitaciones débiles o moderadas, en ocasiones en forma de chubascos. "La lluvia puede afectar. Correr con esta climatología siempre es peor. Se sube altura y es mas complicado. Es lo que tiene hacer un deporte al aire libre. No podemos evitarlo. Lo importante es que no surjan percances", incide.

Por otro lado, Escartín recalca que cree que los organizadores tomaron la mejor decisión a la hora de posponer la marcha por la ola de calor sufrida en junio. "Es la mejor opción que se ha tomado. No lo decidí solo yo, sino que fueron entre todos los organizadores y autoridades. También teníamos el paso prohibido por parte de Francia. No hubiéramos podido pasar, era imposible", explica el presidente de Edelweiss.

El recorrido

Finalmente, la competición se llevará a cabo y contará con los clásicos 200 kilómetros en la Quebrantahuesos y 85 en la Treparriscos, que tendrán sus salida este sábado a las 8.00 horas y 8.45 horas respectivamente con hora de llegada máxima a las 19.30 horas en el caso de la prueba mayor y 15.30 horas en la competición menor. El objetivo de Escartín en esta edición es que los ciclistas compitan y se vayan con un buen sabor de boca para retornar con la misma pasión el próximo año. "Nuestra finalidad es que la gente disfrute, se distraiga y que pasen un día lo más agradable posible dentro de la complejidad de la propia prueba", concluye.