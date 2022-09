Este jueves por la mañana ha tenido lugar la presentación de la XVI Carrera de lnfancia que tendrá lugar este domingo a partir de las 9.30 horas, en el Parque Grande José Antonio Labordeta. A esta rueda de prensa han asistido Cristina García, concejala de Deportes, Rafael Guerras, presidente del Alcampo-Scorpio71 y Juan José Dávila, director regional de Alcampo.

“La prueba va a reunir a más de 1.700 niños en el Parque Jose Antonio Labordeta que tendrán una edad de entre 0 y 15 años. Es una buena noticia este dato de inscripciones y hasta este viernes a la medianoche pueden seguir apuntándose”, ha explicado Cristina García que ha remarcado la importancia de esta edición, pues el Alcampo-Scorpio71 celebra su 50 aniversario. “Esta edición es especial porque es una fiesta deportiva y social, pues el deporte que fomentamos en las calles sea mayor y sin la pandemia de por medio, será ilusionante para los más pequeños”.

Rafael Guerras, por otro lado, quiere estar al nivel en una prueba en la que quieren enseñar la disciplina a los más jóvenes. “Es la suma de la ilusión que ponen los casi 2.000 niños que participan. Nuestro nivel organizativo no puede estar por debajo de esto. No hay campeones de España ni olímpicos, pero la exigencia es mayor, porque para nosotros esta carrera siempre ha significado poner al alcance de los más jóvenes nuestra experiencia. No puede fallar nada”, ha detallado el presidente de Alcampo-Scorpio71.

Además, el propio Guerras ha recordado que se celebrarán 23 carreras. “Una de ellas está dedicada a la Fundación Down y toda la recaudación que se genere por la participación se donará a esta entidad para ayudarles en sus acciones cotidianas. Otro premio importante son los 400 euros en metálico al colegio que más participantes tenga en meta. Va a ser una fiesta”, ha puntualizado.

Juan José Dávila, director regional de Alcampo, ha matizado el simbolismo que tiene la carrera para la ciudad, además de la visibilidad que trata de dar a distintas entidades. “Esta carrera es un gran acontecimiento de Zaragoza. El domingo vamos a contar con cientos de voluntarios que trabajarán para la correcta organización del evento. Hemos involucrado a varias asociaciones sin ánimo de lucro como la Fundación Down o Asociación de Celiacos de Aragón para que el proyecto sea cada vez más abierto e inclusivo”, ha acabado.