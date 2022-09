Luis Enrique, seleccionador nacional, se mostró especialmente ilusionado por el regreso de España a Zaragoza. «Volver a jugar aquí, en una ciudad futbolera de siempre, es especial. Vamos a intentar hacer disfrutar a nuestra afición», aseguró el asturiano. «Zaragoza me trae buenos recuerdos y eso que siempre vine aquí de visitante y el público aprieta. La Romareda destila historia del fútbol. Ojalá el Zaragoza, con mi Sporting, recupere pronto la primera categoría», subrayó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al duelo ante Suiza.

El seleccionador se mostró exultante ante el estado de forma de sus jugadores. «Me fío mucho de las sensaciones, de lo que veo entrenando. Esta ha sido la mejor semana de entrenamientos en cuanto a intensidad y calidad en toda mi carrera como seleccionador. Los veo a todos preparadísimos. Estoy especialmente contento», explicó el asturiano. «Con todos, incluso los nuevos, el ritmo ha sido bestial. Los he visto excepcional y con la intensidad necesaria para poder competir», añadió.

Por último, Luis Enrique volvió a dejar en el aire su futuro al frente del combinado nacional. «Existen muchos condicionales, el futuro no existe. De momento no hay novedades porque no quiero que las haya. Solo me preocupa el partido ante Suiza», concluyó el seleccionador español.