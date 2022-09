Zaragoza enloquece con el regreso de la selección

Tras casi 20 años de ausencia, la espera ha terminado. Zaragoza está de enhorabuena con el regreso de la selección a la capital aragonesa. La expedición española ya ha aterrizado y cientos de aficionados se han agolpado en su hotel de concentración, el Reina Petronila, para poder ver de cerca a sus ídolos y, los más afortunados, poder sacarse una foto con alguno de ellos.

Entre el júbilo al recibir a todos los futbolistas, el nombre de uno de ellos ha sido el más pronunciado. Borja Iglesias vuelve a Zaragoza y a La Romareda, la ciudad y el estadio que le vieron explotar en el fútbol profesional, y en donde sigue siendo un hombre tremendamente querido por la afición. Y el Panda ha querido corresponder a todo ese cariño parándose al bajar del autobús y acercándose todo lo que ha podido a la gente que le aclamaba.

Los próximos pasos de la selección serán ya esta tarde, cuando Luis Enrique, el seleccionador nacional, comparezca ante los medios en la sala de prensa de La Romareda y, a continuación, la selección se ejercite sobre el césped del estadio.

La hostelería

Si los amantes al fútbol están encantados por poder volver a ver a España, que este sábado se mide a Suiza en La Romareda a las 20.45 horas, no lo están menos los hosteleros de los aledaños del estadio municipal, que ya se están preparando para lo que se espera que sea una jornada histórica.

"Esperamos un día grande de Romareda, de como eran hace años", asegura Mari Luz Berna , responsable del restaurante Rogelios, que mañana puede dar alrededor de 500 comidas: "Estamos rozando el lleno de reservas". Pero a parte de la comida, el sábado será un día que se beba mucho. "Hemos tenido que aumentar el pedido de cerveza. Además, en esta plaza hay a partir de las cuatro de la tarde una concentración de 400 suizos", señala Berna, que, a pesar de todo, se muestra tranquila: "Tenemos ya muchos años de experiencia".

"No sé cómo beberán los suizos, pero si lo hacen como los alemanes o los ingleses son muy bienvenidos", afirma entre risas José Miguel González, propietario de la cervecería Tramsburgo. En la misma plaza que el Rogelios, su negocio también se prepara para lo que cree que va a ser "uno de esos días buenos de verdad". "Recuerdo cuando vino el Chelsea o algo así espero, o cuando viene el Huesca", pronostica. El hostelero va a reducir la carta de bocadillos al máximo para poder dar un mejor servicio y se muestra muy feliz por la vuelta de la selección. "El fútbol se rentabiliza mucho, además en un espacio muy corto de tiempo. No es como un día normal que vas a base de cafés y Coca Colas...Se gana mucho dinero. Eso sí, hay que trabajárselo", termina.

Los Porches del Audiorama es otro de los lugares de concentración más típicos cuando hay partido en La Romareda, y 24 horas antes, ya se notan los preparativos en sus locales. "Por mí que venga la selección todos los fines de semana", afirma Carlos Almazán, gerente del Restaurante Tatín y del Jalos. "Sin duda va a ser un día especial, extraordinario. Esperamos gente para comer, gente para la previa e incluso gente a cenar al acabar", añade el hostelero, que asegura tener que estar tomando medidas extra: "Mañana vamos a triplicar el personal con respecto a un día normal y hemos aumentado mucho las reservas de bebida. Son días que hay que aprovechar y sacarlos adelante".

En cambio, ‘Berni’, el responsable de la Terraza de Los Porches rebaja algo la euforia colectiva para la vuelta de España a La Romareda. "No espero mucho más que otros días de partido por dos motivos. El primero es que se han llevado la Fan Zone a la plaza del Pilar siendo que decían al principio que la iban a poner aquí en el Parque Grande, que tendría más sentido al estar al lado del campo", explica con gesto contrariado. "Además muchas entradas se las queda la federación y espero muchos señores “de corbata” que no suelen ser nuestro tipo de cliente", añade el hostelero, al que, sin embargo, le encantaría tragarse sus palabras: "Ojalá me equivoque y sea un gran día para todos".

A pesar de ello, el sentir generalizado de los bares y restaurantes de la zona es que este sábado no va a ser un día más, con la incertidumbre añadida del tiempo, ya que mañana se esperan lluvias durante todo el día. "Si llueve esto puede ser una locura, espero que no haya momentos de agobio", advierte José María Andrés, encargado de la cervecería D'Jorge. "Somos muchos bares alrededor, pero da igual, vamos a estar a tope", asegura.

En una jornada normal, en su negocio trabajan cuatro personas y en un día que juega el Zaragoza entre seis o siete, pero Andrés cree que van a necesitar más empleados. "En las horas puntas vamos a estar aquí todos los que somos en la plantilla, un total de diez", afirma el hostelero, que, sin embargo, desearía más encuentros de fútbol o eventos multitudinarios como la vuelta de España a La Romareda: "Es un día duro, vamos a ir ‘de puto culo’, pero merece la pena".