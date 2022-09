Óscar Fle: "Ha quedado claro que Zaragoza merece ser sede del Mundial 2030"

Óscar Fle, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, saca pecho a la hora de hacer balance del regreso, casi dos décadas después, de la selección española a Zaragoza. El dirigente se congratula tanto de la organización «sin incidente alguno» como, sobre todo, de la respuesta de una afición que abarrotó La Romareda. Aunque no todo fue perfecto. La derrota del combinado nacional ante Suiza impidió poner la guinda a una noche casi perfecta. «Me queda una sensación de satisfacción porque todo quedó redondo gracias al trabajo de las instituciones, especialmente del Ayuntamiento de Zaragoza, el Real Zaragoza y las federaciones española y aragonesa. Fue una fiesta como hacía tiempo que no se veía en La Romareda, con la pena de no haber podido llevar a la afición la alegría de la victoria que sin duda merecía», expone.

«No se me pasa por la cabeza no ser sede. Rubiales está convencido de que lo vamos a ser» Para Fle, la conclusión tras una jornada para recordar está clara. «Se ha demostrado que Zaragoza y la afición aragonesa están a la altura de cualquiera y han superado con nota un test importantísimo para dejar claro que Zaragoza merece ser sede del Mundial 2030», asevera el presidente de la aragonesa, que no concibe que la capital se quede fuera del gran reto. «No se me pasa por la cabeza que Zaragoza no sea sede. Todo el mundo está por la labor para que la ciudad sea protagonista de un evento de esta índole y con la consiguiente repercusión no solo deportiva, sino también social y económica a nivel de turismo y comercio. Hay una gran disposición porque Zaragoza lo tiene todo para ser una gran candidata». La Romareda O casi todo. Porque todo depende de La Romareda. Zaragoza solo será sede del Mundial (en caso de que finalmente se conceda la organización a la candidatura ibérica integrada por España y Portugal) si tiene un estadio en condiciones, algo que depende de que el nuevo campo se construya a tiempo. «Rubiales (presidente de la Federación Española) cuenta con nosotros absolutamente. Está encantado de cómo se organizó y funcionó todo y ha comprobado que se puede confiar en nosotros y él lo hace decididamente porque está convencido de que Zaragoza merece ser sede del Mundial 2030 y que lo va a ser». De momento, «se está trabajando de forma discreta» para que así sea y que el nuevo estadio sea una realidad cuanto antes. «No hay que perder tiempo. Es necesario ir sin prisa pero sin pausa y empezar cuanto antes porque hacer un nuevo campo lleva su tiempo. Espero que lo del sábado sea un paso importante y que todos sigamos de la mano para disponer de ese estadio necesario para ser sede del Mundial. Seguro que será así porque será bueno para todos, incluida la ciudad y también el club, que espero que pueda utilizarlo pronto en la categoría en Primera División, la categoría en la que debe estar», sostiene Fle. Las felicitaciones se acumulan hacia una federación aragonesa que se congratula del éxito del acto estrella de la celebración de su centenario. «Todo el mundo nos ha felicitado. Se ha saldado una deuda que había con la afición aragonesa desde hace mucho tiempo y, sobre todo, se ha demostrado que Zaragoza lo tiene todo para ser sede del Mundial: una ciudad de 750.000 habitantes estratégicamente situada y una extraordinaria afición acostumbrada a grandes eventos, entre otras muchas cosas. A mucha gente pudo sorprender la respuesta de la gente y que, por ejemplo, las entradas apenas duraran 24 horas, algo poco habitual, pero yo tenía claro que iba a estar a la altura y de que sería una fiesta».