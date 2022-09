Braiton Figuereo: "Es bonito que la gente conozca a quien juega por amor al arte"

Este dominicano, afincado en Soria, retransmite y comenta en directo varios partidos del fútbol regional aragonés desde su canal de YouTube y Twitch, ‘El fútbol modesto’. Un trabajo altruista que poco a poco empieza a darle cierta rentabilidad económica.

¿Cuándo decide crear ‘El fútbol modesto’?

La idea inicial no era esta. Tenía un canal de YouTube dedicado a otras cosas y, tras la pandemia, me pareció buena idea grabar algunos partidos, ya que soy entrenador y aficionado al fútbol. Un día se me estropeó la cámara y decidí hacer un directo en el canal con el móvil. La gente empezó a conectarse y en los comentarios me preguntaban cuál iba a ser el siguiente. A partir de ahí, empecé a ganar seguidores y decidí continuar.

Siendo de Soria, ¿por qué retransmite fútbol aragonés?

Empecé haciendo Soria y alguno más de Castilla y León. Un jugador del Alhama, que está a 45 minutos de aquí, me propuso ir un día. Ya había mejorado un poco, había puesto marcador, llevaba mejor cámara... Y en Alhama vi que incluso en Segunda Regional tenía más visualizaciones que en la Preferente castellanoleonesa. A partir de ahí empecé a ir a la zona de Calatayud, y desde entonces he ido creciendo.

¿Es rentable mantener el canal?

De momento, es al 99% altruista. Pero este año he llegado a un acuerdo con el Utebo (Segunda RFEF) para retransmitir sus partidos como local. La idea es profesionalizarlo al máximo. Para algunos desplazamientos necesito colaboración, y a veces no la consigo. Prácticamente todo es autofinanciado, pero alguna vez los propios clubes, a través de vales publicitarios de los comercios locales, me ayudan con la gasolina. Algunas empresas como Euronix Sport o Sabitoil también me echan una mano.

Además de retransmisiones, también realiza entrevistas a los protagonistas.

Es algo que gusta porque siempre me las piden aficionados, los propios jugadores... Es una forma de entretenerse y pasar el rato entre semana. No todo es Messi o Cristiano, también es bonito que los aficionados conozcan a gente que juega por amor al arte y que puedan seguir a los jugadores que representan a su localidad.

¿Cuáles son las novedades para esta temporada?

El salto de categoría, sobre todo. El año pasado no había partidos de Tercera, solo abarcaba Preferente y Primera y Segunda Regional. Este año hemos podido dar el salto, y a partir de octubre y noviembre empezaremos a dar entrevistas a pie de campo. Para eso, estoy hablando con algunos clubes para ver si quieren mostrar y dar visibilidad a sus patrocinadores. Para diciembre, ya tengo las aplicaciones para poder meter una segunda cámara automática y algunas estadísticas, pero de momento yo solo no llego a todo.

¿Todo lo hace por su cuenta?

Me echaba una mano un amigo que tuvo que dejarlo por asuntos personales, pero espero que vuelva porque es algo que le gustaba. Alguna vez me echan una mano comentando los partidos. Por ejemplo, los del Utebo. Y si algún chaval de Aragón que estudie audiovisuales quiere coger práctica con la cámara o los gráficos, bienvenido sea.

En noviembre cumplirá dos años retransmitiendo. ¿Cuál es su valoración?

Merece la pena. Ahora retransmito en directo en Twitch y luego subo los partidos en diferido en YouTube. Para el año que viene creo que ya me puede empezar a salir rentable el canal. Lo invertido esta temporada no creo que pueda recuperarlo, pero con posibilidades como la que me ha dado el Utebo, creo que podré conseguirlo.