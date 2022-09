El sueño americano de Dani Osanz

Divisar a John Wayne cabalgando en Río Grande. Asomarse al vacío valiente de Thelma y Louise. Mamporrear a nazis como Indy en la Última Cruzada. Los paisajes polvorientos de Moab evocan películas. Como contemplar la estampa de Dani Osanz triunfando en la grandeza de Estados Unidos. «Paré en el Gran Cañón del Colorado. Es enorme, como lo imaginas. Volveré».

Dani sigue sin despertar de su sueño americano. Dulce. Quince días, dos carreras y una traca increíble: estar tercero en la Golden Trail Series. «Antes de ir me veía décimo detrás de Kilian Jornet y no me lo creía. Pues ahora…».Y en ese ahora queda un segundo puesto en la mítica Pikes Peak Ascent y un cuarto en la Flagstaff Sky Peaks en su inolvidable primer y largo viaje a EEUU.

De Barcelona a Denver y luego a Manitou Springs. Montañas Rocosas, enormes, rojizas, silueta de Western, parajes reales de la fiebre del oro. La Pikes Peak no es otra carrera más. Creada en 1939, las anécdotas a su alrededor son inagotables. Contamos una: fue la primera maratón que terminó una mujer. «Hay un ambiente tremendo. Fue la primera vez que estuve en una presentación», relata.

Osanz hizo la Ascent, llamada El último gran desafío de América, una 2K de 21 kilómetros que alcanza los 4.300 de altitud en su final. «Nunca había corrido ni estado por encima de los 3.500 metros. Se nota. Cualquier esfuerzo es agotador. Abres un gel, cambias el ritmo de respiración, y te cuesta la vida recuperar», confiesa el jaqués, que llegaba tras su triunfo en Canfranc en la prueba vertical de Copa del Mundo.

Con todo no le fue mal. Acoplada a su estilo, puro ascenso, apretó desde el principio y solo el suizo Rémi Bonnet se fue por delante. Lo tenía a un minuto. Lo veía. Imposible. Como el premio de 10.000 dólares si bajaba de las dos horas. Dani hizo 2h.08. «Lo celebré tanto que vino una persona a felicitarme porque pensó que había ganado», cuenta.

El recorrido empieza por un bosque siguiendo el trazado del Barr Trail con una pendiente sostenida entre el 10% y 15%, con pocas trepadas. «No tiene comparación con los Pirineos. Son montañas muy abiertas, sin pedreras», añade el aragonés. De hecho un rally «en el que ganó Loeb» y un tren cremallera terminan cerca de la cúspide.

La siguiente parada era Flagstaff, en Arizona, previo paso por el Gran Cañón. «Flagstaff es una meca de atletismo americano. Es donde entrenan los olímpicos la maratón e incluso la velocidad al estar por encima de los 2.000». Recuperó bien las fuerzas, «me sorprendió que la comida estaba bien, sana», y sabiendo que la carrera de 26 kilómetros (+1.300) no le favorecía por el largo descenso de 14 kilómetros.

No cogió la ventaja deseada en la subida, coronó segundo pero pronto le capturaron. «En la fase más técnica fui alimentándome. La recta final era muy larga. Veía al tercero, pero también cómo por detrás llegaban el quinto y el sexto. Tuve que apretar». El cuarto puesto confirmaba su plenitud y le aseguraba estar entre los 30 atletas que competirán en Madeira en la tanda final de las Golden Trail Series de Salomon. Serán cinco etapas seguidas donde se acumulan cien puntos por victoria. «Mi aspiración es mantenerme entre los diez primeros. Que vengan los keniatas me puede ayudar porque se repartirán los puntos. Tengo que elegir bien qué etapas correr, porque hacerlo todo es como una Ultra y yo hago veinte kilómetros y al día siguiente ya me cuesta levantarme», bromea.

Más teniendo tres días antes otro retazo, en su carrera y en su isla, donde en julio cazó el bronce en el Europeo. Le espera la Transvulcania, esa en la que todo cambió hace tres años. Su victoria en la KV le abrió al profesionalismo y ahora quiere sacarse la espina de pelear por una maratón. «He renunciado al Mundial WMRA en Tailandia al que me ilusionaba ir con mi hermano por intentar estar entre los tres primeros y asegurarme la plaza en el UTMB. Quiero olvidar los resultados que hice al principio del año en maratón. En La Palma saldré a por todas, hasta que las piernas aguanten y si dicen que no, pues pararé en una playa», razona el aragonés.

Estados Unidos, La Palma y Madeira, no está nada mal, antes de irse de vacaciones. ¿Dónde? «Al hospital. Es mi segundo año de prácticas, ahora estoy con las urgencias en el Militar. Acompañando a médicos es como más se aprende. Agradezco a mi tutora y a la universidad que entiendan mi situación con los viajes». Es un campeón. En nueve meses solo se ha perdido dos semanas de clases, le restan dos asignaturas y, si puede, las cerrará en enero para centrarse en exclusiva en el atletismo. Una carrera de vida que, como en una peli americana, siempre tendrá un mismo final feliz, su sonrisa.