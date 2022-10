La quinta jornada de la Segunda RFEF puso sus ojos en el derbi aragonés del grupo 3, entre el Tarazona y el Utebo (0-2), en el que el conjunto de Juan Carlos Beltrán ha sido superior a un Tarazona que quiso hacer de su casa un fortín. En primera instancia, el partido parecía destinado a no tener un claro dominador. El Utebo llegaba tras una ajustada victoria ante Izarra y el Tarazona, de empatar 1-1 ante el Beasain de Guipúzcoa.

El encuentro ha arrancado con ocasiones para ambos bandos y con un gol anulado para cada conjunto en la primera media hora. Ha sido en el 35 cuando la expulsión por doble amarilla de Chavarría ha condicionado un encuentro en el que nadie regalaba nada y que ha llegado al descanso 0-0.

Una vez pitó el colegiado el inicio del segundo periodo, el Utebo ha comenzado mucho más fuerte que los locales, que han recibido un gol obra de Rosas en el 53. Apenas 15 minutos después, Jona ha anotado el de la tranquilidad para un Utebo que supo controlar muy bien las últimas fases del encuentro, moviendo el balón de costado a costado y apostando por un juego de posesión sin perder el esférico. Tras el encuentro, los uteberos ya piensan en su encuentro en casa ante el Beasain y el Tarazona en viajar a Alfaro.

Por otro lado, el Teruel ha demostrado por qué es líder del grupo 2 y en esta ocasión ha vencido en Pinilla al Hércules, uno de los clubs más laureados y con mayor historia de la categoría. El encuentro ha empezado con ocasiones para las dos escuadras, pero ninguna ha logrado abrir la lata. Ha sido en la segunda parte y a partir de varios cambios en el minuto 63 cuando ha comenzado a brillar el conjunto de Víctor Bravo. Dos minutos después Villa ha logrado atinar un cabezazo tras un gran centre de Aparicio. El conjunto turolense ha sabido sufrir, y mucho, en los últimos instantes del partido, en los que Taliby ha estado acertado bajo palos. Los rojillos ya piensan en ganar al Ibiza.

La mejoría

Además, el Brea ha demostrado que quiere quedarse otro año más en 2ª RFEF y ganó al Mutilvera (2-0) en un encuentro en el que la afición y los dos goles de Rodrigo Tapia han sido claves para que el humilde equipo aragonés venciera en su fortín. Ahora, los de Dani Martínez ya se centran en el Cirbonero.

Finalmente, el Ebro no ha podido ganar a un Alzira que parecía a priori un rival accesible, pues el club valenciano llegaba sin conocer la victoria. Los de Raúl Jardiel han encajado muy pronto, en el 18, gol que dio tranquilidad a los rivales. En la segunda parte, el Alzira ha salido más fuerte y en el 68 marcaron el segundo. El Ebro no se ha rendido y ha luchado hasta el final. De hecho, Arasa, ha marcado el 1-2 en el 90, pero no ha servido para lograr la victoria. La próxima jornada se medirán al Hércules, que llega tocado tras perder ante el Teruel.