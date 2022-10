Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en la previa del partido de Liga de Campeones que medirá este miércoles al Real Madrid con el Shakhtar Donetsk ucraniano en el Santiago Bernabéu (21:00 horas). El técnico italiano arrancó advirtiendo que "es un partido muy importante en el grupo para alcanzar los nueve puntos. No hicimos buen partido el domingo y queremos mostrar otra actitud y otra identidad teniendo en cuanta que vamos a jugar contra un rival muy peligroso al que le tenemos el máximo respeto".

Carletto confirmó que "tenemos la baja de Courtois y desafortunadamente Ceballos ha sufrido un problema en los isquios y se cae también. Pero vuelven Modric y Lucas". Preguntado sobre la situación de Hazard y sus quejas en la prensa belga, el técnico declaró con naturalidad: "Eden no ha hablado conmigo porque conoce muy bien su situación y sabe que hay mucha competencia. Su situación es bastante clara. A cada jugador que me pide una explicación se la doy".

Respuesta a Xavi

Hace unos días Messi y Xavi coincidían al señalar que la pasada Champions no la ganó el mejor, haciendo de menos a la conquista del Real Madrid. Declaraciones sobre las que fue preguntado el entrenador blanco, quien comenzó advirtiendo "Está claro que ha sorprendido lo que somos capaces de hacer. ¿Qué es ser mejor? Cada uno tiene su opinión. Para mi no eres el mejor si solo haces bien una cosa. Es más fácil decir que la Champions la gana el mejor".

Posteriormente reflexionó sobre las diferencias entre la Liga y la Champions: "La Liga es muy importante, pero yo quiero ganar siempre la Champions, que es la competición más importante del fútbol. Son competiciones distintas. Una es de 38 partidos y la otra se gana por los pequeños detalles. Eso no es cuestión de la suerte y hablar de suerte es ocultar los problemas que tienes. Antes Osasuna si dijésemos que tuvimos mala suerte ocultaríamos el mérito del rival y nuestro déficit para recuperar la pelota. En la Champions te pueden meter tres goles en seis minutos en una final, pero puedes marcar dos en un minuto en una semifinal. Las dos cosas me han pasado". Y quiso añadir que "en la Champions también juega la historia que tiene este club. No es casualidad que el Real Madrid haya tenido un éxito extraordinario. Y eso nos ayuda en el presente y en el futuro".

Y terminó quitando importancia al error del penalti de Benzema del pasado domingo y las críticas que ha generado: "Cuando Karim no está a su nivel, es normal que en el fútbol haya opiniones en contra. Pero no le afecta ni a él ni a nosotros".