El CD Almudévar ha comenzado la Tercera RFEF con un registro prácticamente único. Solamente hay 2 de los 460 equipos del fútbol español que hayan ganado todos sus partidos con la portería a cero en todo lo que llevamos de competición, contando Primera, Segunda y Primera, Segunda y Tercera RFEF. Estos son el Almudévar y el CE Europa de Barcelona, también de Tercera RFEF.

El conjunto oscense va primero en su grupo y suma 12 puntos con 7 dianas a favor y ninguna en contra. "Estamos tan contentos como sorprendidos. Dentro de nuestros objetivos no planteábamos encabezar la tabla sin encajar ningún gol", analiza el presidente del club, Juan Antonio Sagardoy.

Y es que este idílico inicio no se lo esperaba el propio Almudévar cuando ascendió el año pasado desde Regional Preferente. "La temporada pasada teníamos un equipo con jugadores de Tercera RFEF. El objetivo era el ascenso y no defraudaron. De los 13 que se han quedado del año pasado, la gran mayoría ya sabía lo que era jugar en esta categoría", valora el presidente.

Sin embargo, no cabe duda que el factor diferencial del Almudévar es el candado que está logrando echar a su portería jornada tras jornada. "No encajar goles te asegura un punto. Nuestra defensa empieza en los delanteros, que no dejan sacar un balón tranquilo al equipo rival. A partir de ahí, todos se ponen el mono de trabajo", subraya Sagardoy.

En todo caso, ganar fuera de casa nunca es fácil. Según el presidente, los partidos ante Cariñena y Ejea fueron muy diferentes. "En Cariñena el campo era muy complicado y era juego muy directo. No sufrimos atrás, pero hubo suerte porque fue un partido para empatar a cero. El Ejea tenía un campo grandísimo, tocaba muy bien y salió ante su público con la obligación de ganar. Se encontraron con ocasiones por fallos defensivos nuestros que desaprovecharon. Nosotros metimos la tercera que tuvimos", detalla el dirigente.

Con los pies en el suelo

Por otro lado, no cabe duda de que "cada día estamos más cerca de que nos metan un gol, empatemos o perdamos", dice el presidente, que no quiere que esta buena racha ciegue a los suyos. "Tenemos que tener los pies en el suelo. Estamos disfrutando del momento, pero sin ningún tipo de euforia. Como estadística y como publicidad para una población de 2.500 habitantes viene muy bien, pero hasta ahí", matiza. "Hay que seguir trabajando todos los días. Queremos sumar puntos y conseguir el primer objetivo que es intentar mantener la categoría", recalca Sagardoy.

Asimismo, el presidente destaca el papel de José Carlos Gallego, técnico del Almudévar, quien ya lleva año y medio con el equipo. «Llegó en enero el mismo año que descendimos. Estuvo toda la temporada pasada y tiene un control de vestuario y ha adaptado a muchos jugadores. Su labor es muy importante, depende de sus decisiones que todo vaya mejor. No obstante, lo que mejor gestiona es el grupo. Es cierto que no se pretende que personas de 20 años sean amigos de jugadores de 34, pero sí que cuando estén en el campo tengan una cordialidad y esto Carlos lo hace muy bien», finaliza.