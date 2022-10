El Zaragoza CFF ha conseguido este domingo su primera victoria de la temporada ante el Athletic Club C por 4-1 en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga del Grupo Norte de la Segunda RFEF. El triunfo ha llegado tras una gran actuación en la primera parte y un dominio total del partido. El balón parado ha sido la clave del encuentro, ya que tres de los cuatro goles han sido anotados gracias a la estrategia.

El partido ha arrancado con gran intensidad por parte de los dos equipos. Las zaragozanas han sabido zafarse de la presión alta por parte de las bilbaínas y dominar el juego. La primera ocasión ha sido para Nachula, que a los pocos minutos de juego ha conseguido plantarse sola delante de la portería con una gran carrera tras un despeje de las locales. Las combinaciones entre Rández y Sara Ismael han logrado abrir huecos en la zaga visitante y entrar con mucho peligro por las bandas, forzando a las bilbaínas a provocar varios córners.

De esta manera, ha llegado el primer gol a los 7 minutos. El primer tanto ha subido al marcador tras un saque de esquina lanzado por Rández que Lana ha peinado al primer palo para que Nachula consiguiera rematar y sumar el 1-0. Las ocasiones no paraban de llegar para el Zaragoza, que en el minuto 10 ha pedido un posible penalti sobre Teresa tras una combinación con Nachula. La delantera blanquilla ha tenido otra nueva ocasión en el minuto 15 sin resultado, ya que tras intentar picar el balón por encima de la guardameta, esta se ha hecho con el esférico.

Y siguen llegando los goles

Teresa y Rández han sido de las jugadoras más destacadas. Ambas se han hecho con el control total del centro del campo y han guiado al equipo hacia la victoria. El segundo gol ha sido logrado en el minuto 25 por parte de Rández, que tras una diagonal de Teresa desde campo propio y una gran jugada de Sara Ismael, ha enganchado una volea que ha conseguido batir a la guardameta visitante. Cinco minutos después ha llegado el 3-0 nuevamente a balón parado. Sara Balma ha puesto el esférico desde tres cuartos de campo en el área contraria y Leyre ha conseguido rematar de cabeza tras un error en la defensa.

El Athletic C se ha visto superado por sus rivales y ha decidido esperar en su campo a la espera de contras y buscando transiciones rápidas. Sus dos únicas ocasiones durante el primer tiempo han llegado tras dos errores defensivos que han acabado en manos de Elena Callao. En el minuto 40 el árbitro ha pitado un penalti muy dudoso en contra de las locales tras una supuesta mano que ha parecido cometerse fuera del área. No obstante, la jugadora del Athetlic C, Maya, ha fallado la pena máxima. Así, la primera parte acababa y ambos equipos se han marchado a los vestuarios.

La segunda parte ha comenzado con un gol de las locales a los 5 minutos de juego otra vez desde el córner. El balón fue lanzado por Rández desde la esquina derecha para que rematara Leyre, que se estrenaba como goleadora con el primer equipo por todo lo alto y con doblete incluido.

El segundo tiempo ha sido menos intenso que el primero, pero manteniendo el dominio del juego por parte de las zaragozanas. Lo más destacado ha sido el larguero en el minuto 70 de Santillán tras un disparo muy lejano y un nuevo remate de cabeza de Leyre que se ha marchado ligeramente desviado. En el 72 ha llegado el gol del Athletic. Nagore ha sumado el único tanto para las bilbaínas después de un pase filtrado y marcando a puerta vacía tras regatearse a Elena Callao. Así, el Zaragoza CFF firma su primera y merecida victoria del curso que le deja con 5 puntos en la clasificación.

Ficha técnica del encuentro:

Zaragoza CFF: Elena Casao, Cristina Beltrán (Sara Fernández, minuto 79), Marta Valero (Claudia Santillán, minuto 58), Nora Sánchez, Lana (María Muñoz, minuto 58), Teresa Rey, Sara Ismael, Sara Balma, Leyre, Sara Rández (Gloria Douglas, minuto 79) y Nachula (Judith Sainz, minuto 67).

Athletic C: De Castro, Palacios, Maroto, Itxaso Arteaga (Sara Roda, minuto 81), Mara Gandiaga, Nagore (Oihane San Martin, minuto 80), Malen Armesto (Daniela Hormaechea, minuto 60), Maya (Leire Eguia, minuto 60), Aizaro (Garazi Alonso, minuto 66), Naia Uria y Oihana.

Goles: 1 – 0, Nachula, minuto 7. 2 – 0, Sara Rández, minuto 25. 3 – 0, Leyre, minuto 32. 4 -0, Leyre, minuto 50. 4 – 1, Nagore, minuto 73.

Árbitro: Mario Escartín. Mostró tarjeta amarilla a Sara Fernández del Zaragoza CFF y a Oihana del Athletic. Señaló un penalti a favor del Athletic.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga del Grupo Norte de Segunda RFEF disputado en el Estadio Enrique Porta