Alastuey vuelve a soñar

A veces transformamos nuestros sueños en costumbres. Esto define el caso de Jorge Alastuey y su reciente fichaje por el Napoli Primavera, filial del mítico club italiano, tras haberse formado durante seis años en la cantera del FC Barcelona. El mediocentro zaragozano, de 19 años, asegura haber alcanzado un sueño y ve la ocasión perfecta para dar un salto a su carrera. "Tengo muchas ganas de seguir trabajando y seguir esforzándome. Veo una oportunidad muy buena a nivel deportivo y personal", relata.

"Llegué con 13 años al Barça. Toda mi adolescencia la he pasado en Barcelona. Lo que he vivido allí es único. La Masía es un centro de los mejores del mundo. Dejas atrás muchos recuerdos, pero cada etapa tiene su inicio y su final", explica Alastuey añorando aquellos tiempos en su adolescencia, que sabe que no volverán.

Ahora ya en Napolés, el futbolista tiene como objetivo crecer y hacerse un jugador más completo de lo que era en La Masía. "Una de las razones por las que quise salir de España era porque el Barça tiene una forma de jugar tan única en el mundo que hay ciertos conceptos que no he podido desarrollar por el hecho de jugar de cierta manera. Quiero mejorar facetas de mi juego para hacer de mí un jugador más completo. Mi objetivo es llegar al primer equipo del Nápoles y asentarme. Ese sería mi camino ideal a seguir", detalla.

Por otro lado, el futbolista admite haberse adaptado muy bien al entorno. "He tenido la suerte de coincidir con compañeros que me ayudan mucho estos días. El idioma es parecido y si no hablo bastante bien inglés, aunque el fútbol es el mismo lenguaje para todos", subraya.

Además, el futbolista ya tuvo tiempo de debutar con la icónica camiseta azul ganando 3-0 al Bolonia. "Tenía muchas ganas de volver a jugar y de volver a sentirme en ese ambiente de grupo. La afición es increíble. Hay mucha gente que viene a vernos, sobre todo los tiffosi, con los que me quedé asombrado por su pasión", señala el aragonés, que vivió el debut perfecto, en el que contó con la presencia de su padre. "Siempre me ha acompañado a todos lados y que pudiera estar viéndome con el Nápoles me hizo mucha ilusión", valora Alastuey.

Asimismo, el mediocentro llegó al club italiano como anillo al dedo. De hecho, el zaragozano intercambia entrenamientos entre el filial y el primer equipo semanalmente. "Spalletti es muy intenso y los jugadores tienen unas ganas de ganar increíbles", dice Alastuey, consciente de que "viene el Mundial, que genera mucho movimiento. Esto puede afectar a mi equipo y si el míster me ve preparado, debutar con el primer equipo es uno de mis sueños", señala.

"La gente de la ciudad confía en mí para llegar. Es un contexto muy interesante para poder ser futbolista profesional y asentarme en la élite", declara el jugador, que aún con todas sigue ilusionándose con vestir la camiseta del Real Zaragoza, en el que jugó hasta los 13 años. "Soy socio del equipo. Es el club de mi vida y de mi corazón. También por mi hermano Nacho, que fue campeón de España. El sueño de mi familia es que me vista con la camiseta del Zaragoza y juegue en La Romareda. Es un sueño que tengo y que espero cumplir algún día", acaba.