Un aragonés que apunta alto

Francho Rufas es el nuevo campeón del mundo júnior de tiro con arco olímpico recurvo. El torneo que se disputó en Yankton, Estados Unidos, ha hecho alcanzar un sueño para el sabiñaniguense. "Sabíamos que el resultado podía llegar pero no te lo esperas hasta que lo tienes conseguido", relata Rufas, muy feliz.

Y es que el arquero oscense ya comenzó a notarse la semana anterior a la competición a buen nivel. "Me veía en buena forma. Igual si las cosas seguían así podía luchar el podio, pero nunca me esperé que las cosas fueran bien para tener claro que podía ganar el Mundial", analiza.

No obstante, el triunfo no fue fácil. Francho tuvo que superar en la final al checo Krejcí, al que ganó 60-54. "El nivel era lo esperado en un campeonato mundial. Las cosas no iban a ser fáciles", matiza el oscense, consciente de la importancia de la mentalidad en el momento de soltar la fecha. "Es muy importante, tanto la forma en la que afrontas la competición como los entrenamientos anteriores. Buscamos trabajar de la mejor forma posible especialmente en aquellos momentos donde necesitas más activación o calma", dice.

Tras el campeonato tiene ganas de enseñarle el oro a su familia, que fueron los que le iniciaron en este mundillo. "Este martes vuelvo a Madrid, iré con unos amigos hasta Navarra y allí ya me recogerán mis padres para volver a casa y estar con mi familia y amigos", explica el joven de 20 años.

Así comenzó todo

Igualmente, la pasión de Francho por el tiro con arco comenzó a los 9 años, cuando su padre, antiguo competidor, le mostró el mundo del arco y la flecha. De hecho, sus dos hermanos son actualmente campeones nacionales y su madre es juez nacional. "Siempre me había llamado la atención lo que era el tiro con arco, aunque también en general el deporte. Se creó el club de Sabiñánigo y se hizo socio. Un día me dijo que lo acompañara a verle tirar y me gustó mucho. Hice un cursillo de iniciación y hasta ahora. Mis hermanos, lo mismo. Les gustó también el ambiente", recuerda el arquero.

Sin embargo, el tiempo pasa y ahora Francho Rufas tiene en su vitrina dos Campeonatos de España y un Mundial júnior, un currículo que deja ver el potencial. "A la hora de entrar en las eliminatorias, tener esas tablas ayuda. También sirve el haber pasado ya por situaciones de nervios, que en un Mundial son mayores", detalla.

Finalmente, el arquero de Sabiñánigo ya piensa en sus próximos objetivos. "Vamos a prepararnos para los clasificatorios del equipo nacional absoluto. Si lo conseguimos, la idea sería luchar por unos buenos resultados en la Copa del Mundo absoluta. Después, quizá soñar con una plaza olímpica", acaba.