El Lobe Huesca La Magia no acabó conforme su partido del miércoles ante CB Salou (72-74) de LEB Plata. El luminoso marcaba un empate a 72 y quedaban 5 décimas para que el partido se marchara a la prórroga. Todo parecía indicar que así sería, pero al Salou le dio tiempo a sacar, recibir el balón y armar el tiro que entró a canasta.

El problema vino cuando el Lobe Huesca descubrió, tras revisar las grabaciones, que el cronómetro no se puso en marcha cuando el Salou sacó y además, el tiempo se agotó antes de que el tiro del jugador visitante saliera de sus manos. «No sabemos si el fallo ha sido del reloj o de la persona que tiene que darle, pero nos ha perjudicado. No es algo subjetivo como una falta que puedas decir sí o no, es cuestión de mirar la grabación y el reloj", subraya Antonio Orús, presidente del club altoaragonés.

De hecho, el Lobe Huesca no se va a quedar de brazos cruzados y su intención es impugnar el partido y jugar las 5 décimas restantes o directamente disputar la prórroga. "Hemos presentado un escrito demandando que o bien se vuelva a disputar lo que quedaba o si se considera que el reloj funcionaba bien, que se juegue la prórroga. Toca esperar a ver qué sucede", explicó.

Asimismo, el Lobe tratará de ganar su próximo encuentro el domingo en casa ante el CB Cornellà (19.00 horas), en un choque destinado a recuperar los puntos perdidos en este último partido.