La Tercera RFEF: El Cuarte gana al Utrillas y el Illueca, en Caspe

El Cuarte se aupó provisionalmente a la segunda plaza en Tercera RFEF al imponerse por 3-1 al Utrillas con goles de Villalba, Argente y Alonso, de penalti. También desde los once metros marcó Martínez el 2-1, pero el Utrillas no pudo sumar. Los locales suman 14 puntos, uno menos que el líder Épila aunque con un partido más. El Utrillas se queda decimocuarto con dos puntos y todavía no conoce la victoria. En el otro partido disputado ayer, el Illueca se llevó los tres puntos en su visita a Caspe con los tantos de Rosell, de penalti, y de Rubio, ambos en la segunda parte. El Illueca suma ocho puntos y el Caspe se queda con cuatro bordeando la zona de peligro.

Este domingo se disputa el resto de la jornada con los siguientes partidos: Cariñena-Calamocha (11.30 horas), Ejea-Monzón Atlético (12.00 horas), Huesca B-Tamerite (12.00 horas), Barbastro-La Almunia (12.00), Binéfar-Épila (12.15) y Robres-Almudévar (19.45).