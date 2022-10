Esther Briz es otra historia

Casi con el frío en el cuerpo todavía, Esther Briz toma un avión en Gales que le devuelve al desconcertante calor otoñal de España. Atrás quedan doce días en los que la remera aragonesa se ha vuelto a citar con la historia revalidando los dos títulos mundiales (en Beach sprint y doble scull mixto) junto a su compañero Ander Martín. La leyenda continúa. «Salvo por el tiempo, ha sido todo maravilloso. Ha hecho mucho frío, pero se rema y ya está», sentencia Briz, que siempre gana. También en su batalla contra el mal clima. «El viento y las olas me dan igual y, de hecho, es lo que toca, pero la temperatura apenas alcanzaba los cinco grados y tanto frío lo hace todo menos agradable, pero la recompensa fue enorme», admite.

Porque el gran momento de Esther, convertida ya en una de las mejores remeras del país y una de las esperanzas de medalla para España en los próximos Juegos Olímpicos de París, le señalaba como el claro rival a batir en ambas pruebas. «Ha sido mucho desgaste físico, pero teníamos claro que el objetivo era repetir lo del año pasado y ganar los dos Mundiales y, aunque éramos conscientes de ser la referencia a superar por el resto, lo llevamos muy bien para no dejar que nos comieran», explica.

Del CN Helios al cielo

Pero Briz, que comenzó su carrera en el CN Helios, y Martín no tuvieron rival. Su manifiesta superioridad, además, estuvo combinada con la ausencia de problemas técnicos, «no como en el Campeonato de España, que se me rompió un remo», recuerda. «Las regatas fueron muy limpias, aunque he pasado mucho frío. Podía haber sido en verano, pero no, y, encima, en Gales, pero teníamos muy claro lo que queríamos hacer y sobre todo cómo hacerlo», insiste la aragonesa con una sonrisa al recordar que el Europeo de dentro de dos semanas se celebrará con una climatología, en principio, bien distinta.

Porque será en San Sebastián, donde volverá a ser el enemigo a derrotar, la referencia. «Me gusta que vengan a por mí. En remo de mar, el factor sorpresa cuenta mucho y hay muchos aspectos difíciles de controlar, pero allá vamos», advierte la aragonesa, que ya hizo historia en 2017 al conquistar el primer oro para España en una prueba femenina en unos Mundiales en categoría júnior skiff.

El sueño de París

Dentro de menos de un año comenzará la clasificación para los Juegos, seguramente, el principal motivo por el que volvió a España para dedicarse en exclusiva al remo. El sueño, está claro, es la medalla. «Son palabras mayores, pero no puedes soñar con menos», entona en una clara declaración de intenciones de la remera, que, con 22 años, luce una extensa hoja de servicios en la que el 2022 ocupa un lugar preferente.

"La medalla en los Juegos de París son palabras mayores, pero no puedes soñar con menos"

Porque los dos recientes títulos de campeona del mundo se suman a la segunda posición en el Campeonato Nacional de Estados Unidos con su equipo de Standford, el séptimo puesto en el Mundial de Skiff en el que se quedó fuera de la final por 8 décimas o el récord nacional absoluto de ergómetro, entre otros. Además, ha sido elegida como representante de remo de mar en la comisión de deportistas de World Rowing.