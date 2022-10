La montaña en Aragón: Buen año de Nieves

Sin quererlo, dejándose guiar por la libertad de los vientos de la aventura, Nieus Gil ha firmado un año soberbio. Subir la Norte del Eiger, superar el Salathé Wall del Gran Capitán y abrir una nueva vía en el Himalaya sitúan hoy a esta chesa entre las más eclécticas y mejores alpinistas aragoneses. Sí, sin género.

Sí, con género, vuelven las sextas Jornadas de Mujer y Montaña, organizadas por Montañeras Adebán, con Nieus como protagonista de una de las charlas más esperadas donde se centrará en su experiencia en el Ogro junto a Lucía Guichot, primera cordada española en superar la pared asesina, y Laia Duaigües, compañeras durante cuatro años del equipo nacional de alpinismo. El 9 de noviembre llevarán su charla al Patio de la Infanta de Zaragoza en el ciclo de Montañeros de Aragón. «Y Carlos Soria nos ha invitado el 25 a Moralzarzal. No queremos solo centrarnos en el Eiger y sí mostrar el camino que nos ha llevado aquí», afirma Nieus.

Día de perros. Rocódromo de Canfranc. Llamada de Laia. «Estaba en medio de la lluvia y me dice que habían subido al Eiger. Al colgar pensé que por qué no intentarlo. Llamé a Lucía, que vive en Besançon y nos fuimos para allí», narra. Así, improvisando, porque «hay metas que no sabes cuándo las vas a hacer, solo aprovechas la oportunidad».

Un anticiclón daba buen tiempo y tenía vacaciones. Se plantaron en abril ante un desafío de 2.700 metros. Ligeras. «Dejamos el cordino de 60 metros en la tienda. Sabíamos que bajar era una liada, que teníamos que salir por arriba». Y salieron. Al día siguiente, la austriaca Laura Tiefenthaler firmaría la tercera ascensión femenina en solitario. «El Eiger ha tenido más repercusión no solo porque éramos dos mujeres y españolas. Si hubiéramos sido francesas, donde hay más tradición, no hubiera trascendido», afirma Nieus.

Ella no se siente referente. Sí apoya que se resalte el alpinismo femenino para romper estereotipos caducos y vacíos. «Laia subió el Eiger con su pareja. Hizo el mismo esfuerzo, el mismo compromiso, pero seguro que hay quien piense que tiró su chico y no es así. Si subes dos chicas no se pone en duda. Hay que romper con ese problema que tienen algunos», indica sincera. Ella escala con mujeres y hombres. No hay género, hay confianza. «Con egos cuesta soltar la cuerda. Con confianza sabes las fortalezas de cada uno, tiras hasta que te cansas y dejas el sitio al otro, así lo hicimos en el Eiger».

Y en Yoshemite. Allí se fue en junio con Pol Figueras, su pareja. Unos días de entreno en Red Rocks, Castleton Tower, Fisher Tower, en un «entorno desértico impresionante», y algo de deportiva en las fisuras perfectas de Indian Creek antes de tirarse a la meca del granito. Hace seis años ya estuvó frente al Gran Capitán. «No tenia conocimientos. Allí aprendí a poner los friends».

Ahora fue a por todas, a por su primer Big Wall. «Pol ya había hecho The Nose y nos decidimos por Salathé Wall, que de las clásicas es la que permite escalar más». Escalar más es hacer escalada libre, sin apoyos artificiales. Ella, que iba más fuerte tras el Eiger, hacía estos largos y Pol completaba los artifo. Estuvieron una jornada de petateo y equipando y cuatro noches colgados en la pared. Durmieron en salientes como Cap Spire,un trozo de granito desplomado, o en la hamaca en mitad del abismo vertical de casi 900 metros. Liberaron paso a paso el entuerto de fisuras, chimeneas, slabs y diedros de 35 largos míticos como Enduro Corner, The Ear o Hollow Flake.

Con Dios

Y conociendo a Dios. «Al pasar la oreja me topé con Alex Honnold. Al ver que chapurreaba el inglés empezó a hablar en castellano. Para ser quien es, me pareció muy humilde». Tanto que casi les echó un cable. «Pol se había dejado los gatos en una cornisa y le pedimos que nos los bajara al campo 4, porque iba rapelando. Nos dijo que si no fueran tan buenos, nos hubiera dejado los suyos». Honnold, inigualable aperturista en solo integral (subir sin cuerdas) doblegó ese muro en ocho horas y media. Nieus estuvo cuatro días y un pelín más. «No fuimos a hacer récord, solo a disfrutar».

Aún quedaba una aventura más. En agosto volvió con Lucía al Himalaya, a Zanskar, en India. Solo veinte días, sin tiempo para aclimatar, decidieron quedarse en cotas bajas y escalar en roca. Completaron una pared de 900 metros y abrieron una nueva vía. «Un pilarín de cien metros, fuimos con calma, viendo por donde íbamos». Ella sabe el camino. Libre, a su aire, sin rumbo fijo, solo hacia arriba.