El Deportivo Aragón ha vuelto a reencontrarse con la victoria tras tres derrotas seguidas. No ha sido contra un rival fácil, pues el Manresa llevaba toda la temporada sin perder un solo encuentro. El cuadro blanquillo ha sido el único equipo capaz de romper esta racha tras ganarle este domingo 1-0. El gol de Naranjo ha valido tres puntos y le sitúa como pichichi del grupo 2 con 5 dianas. Ahora el Aragón ya piensa en su próximo rival, el Terrassa, que se encuentra un puesto por encima y suma nueve puntos, los mismos que el equipo zaragozano.

Asimismo, el Teruel sigue abonado a la victoria y al primer puesto. Ha ganado al Badalona (1-0) a domicilio en un igualado encuentro que se ha saldado con un gol de Villa en el minuto 33. El partido no ha gozado de muchas ocasiones, lo que ha favorecido la victoria de los turolenses que siguen demostrando que saber competir es su mayor virtud.

Por otro lado, el Tarazona ha logrado un empate ‘in extremis’ contra el actual segundo clasificado, el Arenas de Getxo (3-3). Los pupilos de Javi Moreno han sabido jugar un encuentro que se les puso complicado desde el comienzo, ya que el Arenas ha comenzado ganando 2-0 en el minuto 27. Al poco tiempo Mendes ha anotado y en la segunda parte, pese al gol de García que hacía el 3-1, el conjunto turiasonense ha sabido reponerse para que de nuevo Mendes marcara en el 65 (3-2) y Chavarria lograra el gol del empate en el 94 en lo que fue un delirio futbolístico.

Además, el Brea ha logrado otro triunfo por la mínima (1-0) ante el Arnedo y demuestra que va de menos a más, sumando en los últimos cuatro partidos tres victorias y un empate. La clave del encuentro ha estado en la presión en los últimos compases, cuando los de Martínez han decidido no encerrarse atrás y seguir presionando para no dejar al Arnedo lanzar de forma cómoda balones ofensivos.

El Utebo no ha podido seguir con la buena dinámica que estaba llevando en los últimos encuentros, pues llegaba a su choque ante el Logroñés B (3-2) sumando cuatro victorias consecutivas. El cuadro aragonés ha comenzado anotando al comienzo, pero los rivales le han dado pronto la vuelta para llegar al descanso 1-1. En el 51 una dura entrada de Córdoba ha dejado a los locales con uno menos y ha sido cuando Meseguer ha anotado el gol de la esperanza para los uteberos en el 67. No obstante, un jarro de agua fría ha llovido sobre los aragoneses que no han podido hacer nada tras dos goles más de los locales, en el 85 y en el 91. El fútbol ha sido cruel con un Utebo que ha merecido más, a pesar de no firmar su mejor actuación.

Finalmente, el Ebro sigue sin levantar cabeza y ha perdido contra el Mallorca B (1-0). Los de Jardiel han caído derrotados ante un oponente también situado en la zona baja. El equipo de la Almozara tratará de ganar la próxima jornada al Badalona.