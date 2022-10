La Sociedad Deportiva Huesca manifestó este miércoles su satisfacción por el archivo de la pieza separada que investigaba al club altoaragonés por presunto fraude fiscal en el marco del 'caso Oikos'. "Esta decisión judicial, la única posible con la legislación en la mano, refrenda la posición mantenida por el club desde que tuvo conocimiento de la existencia de la misma. La apertura de esta pieza separada carecía de base fáctica, de rigor en los datos y de análisis técnico que la sustentara", explica en un comunicado la entidad azulgrana, que a continuación quiere poner el acento en el daño reputacional que ha podido sufrir. "La satisfacción, en cualquier caso, no repara el evidente daño que la investigación ha causado a la Sociedad Deportiva Huesca, tanto desde el punto de vista reputacional como en cuanto a su posición para relacionarse con otras entidades y Administraciones".

Y es que la jueza instructora del 'caso Oikos' ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones judiciales contra la Sociedad Deportiva Huesca por posibles delitos tributarios y contables, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La posible comisión de estos delitos originó la apertura, el pasado 1 de septiembre de 2022, de una pieza separada del denominado caso Oikos para aclarar estos hechos por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca cuya titular es Sara Uriel. La investigación se abrió al advertir que en los ejercicios de 2019 a 2021 el club no había anotado en los libros operaciones o transacciones económicas realizadas con las empresas Mascun y Pryobra por importe de más de 240.000 euros por ejercicio económico y que estos no habían sido comunicados a la Agencia Tributaria en el modelo 347.

Tras las investigaciones realizadas la instructora concluye en su resolución que no hay indicios suficientes, ni resulta debidamente justificada la comisión de los delitos que dieron motivo a la debida formación de una pieza separada. Basa su decisión, principalmente, en el informe remitido por la Agencia Tributaria (AEAT) en el cual la agencia explica que el modelo 347 es una declaración meramente informativa y que en relación con el Huesca, al tener condición de "gran empresa", esta facilita sus operaciones, no a través del modelo 347 como Mascun o Pryobra, sino a través del mecanismo conocido como "Suministro Inmediato de Información". En consecuencia, al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, la jueza acuerda sobreseer provisionalmente las presentes actuaciones y su archivo.

Sobre la investigación por presunto amaño de partidos que continúa abierta desde hace 40 meses, dice el club oscense, el Huesca "desea reiterar el mismo mensaje que ha mantenido inalterado desde que se inició la misma: su actuación ha sido en todo momento conforme a la legalidad, a la reglamentación deportiva y a los códigos éticos de la entidad. A pesar de la prolongación en el tiempo de la instrucción y de la falta de indicios sólidos en que la misma pretende apoyarse, la Sociedad Deportiva Huesca mantiene su compromiso de continuar colaborando con la Justicia y su confianza en que la investigación acreditará la conducta íntegra, honesta y adecuada a la legalidad del club".

Para terminar, el conjunto altoaragonés manifiesta "su profundo agradecimiento a todos los accionistas, abonados y aficionados; a los patrocinadores, proveedores y colaboradores; y a todos los que forman parte de la familia de la Sociedad Deportiva Huesca, por su apoyo incondicional y su confianza".