Lola Fernández Ochoa: «Blanca no quiso ir al psicólogo por vergüenza, por si la tachaban de loca»

Participa este sábado como ponente en el II Congreso Internacional de Salud y Deporte de Huesca. ¿Hacia dónde dirige su intervención?

Está enfocada en mi familia, una familia dedicada al deporte, de qué ha significado para mi vida estar en el clan de los Fernández Ochoa y de los valores inculcados por ser deportista. Hago una metáfora con una mochila, que subo al escenario, y en la que voy sacando las piedras que he ido almacenando en una vida dedicada al deporte de montaña y con un fuerte apoyo familiar.

«Es primordial seguir y empoderar al deportista en su reenganche con la vida anónima»

¿Es mejor desprenderse de esas piedras o aprender a llevarlas?

Saber llevarlas, con alegría, porque no queda otra. Porque muchas de estas piedras son contrapesos, gracias a los cuales es más fácil aguantar esa pesada mochila. Y si no sabes llevarla sola, tienes que tirar de tu entorno, amigos, familia, gente que te quiere, o de profesionales, para acarrearla.

Es bueno que en estos espacios de divulgación sobre el deporte tenga cabida la salud mental.

Es vital que entre todos empecemos a hablar de ello. Al igual que vas a un traumatólogo cuando tienes una lesión de rodillas se debe asumir que hay que visitar al psicólogo cuando existe un problema de salud mental. Y que la población se conciencie de normalizar que cuando hablamos de ir a un psicólogo se busca una solución. Por eso no nos debe dar vergüenza exteriorizarlo, porque no es nada malo, al revés. Yo hago hincapié en ello porque es lo que mi hermana Blanca no quiso hacer por vergüenza, porque le daba apuro que la tachasen de loca o trastornada por ser quien era. Ese fue el principal problema que tuvimos, que no le obligamos a pedir esa ayuda.

Pedir esa ayuda es el primer eslabón de la solución. No el único.

Sí, aunque no sea a tiempo. Luego, tener un seguimiento y gente que esté a tu lado para reforzarte, que entienda que tu mente está mal cuando la de ellos está bien. Es fundamental ese abrigo de tus amigos, de tu familia, de tu marido, de tus hijos… que tengan esa conciencia de qué es la salud mental y cómo tratarla y dejar de hablar en términos frívolos porque son muy problemas muy complejos. Por ejemplo, ser bipolar no es solo tener un cambio de humor.

En 2022 nace la Fundación Blanca, de apoyo al deportista, justo en el 50 aniversario del oro de su hermano Paco en Sapporo y el bronce de Blanca en Albertville.

Con la Fundación pretendemos ayudar al deportista cuando acaba su carrera. Se nos hincha el pecho cuando sale un Rafa Nadal u otro campeón, pero cuando se retiran se nos olvidan con el tiempo. Hay muchas empresas que apoyan al deporte, pero ninguna que apoye al deportista como persona, que cuando cierra esta etapa se apaña como puede. Es primordial ese seguimiento en este trance de reenganche con la vida anónima porque es un cambio difícil, más con la edad con la que se afronta.

¿Qué pueden hacer las instituciones para facilitar ese paso?

Centrarse e implicarse en reforzar ese empoderamiento, subrayar la trascendencia de esos valores adquiridos en el deporte transferidos al mundo laboral, al menos en un par de años que se precisa para ese salto. En cantidad de entrevistas que llevamos haciendo el 98% de los deportistas han tenido un final complicado.

Y no solo los que llegan a la élite. Hay muchos más que ni llegan y se miden a esa misma transición.

Lo sé. Yo también fui deportista, fui a unos Juegos, pero, precisamente en Formigal, me rompí la rodilla y empezó mi declive con seis operaciones con 22 años. Para que salga una Blanca o un Rafa Nadal hay miles de deportistas que lo intentamos y no llegamos por distintas circunstancias. Y todos se enfrentan a la misma situación. Hay que empoderar a estos deportistas, gente con valores poderosos como la tenacidad, esfuerzo, la capacidad de sacrificio… útiles para cualquier empresa o para formarse si disponen de becas.

Cada vez más deportistas jóvenes españoles salen pronto a Estados Unidos, donde se integra formación deportiva y académica.

Estamos a años luz de cómo se trata este tema en Estados Unidos, donde el deporte es casi como una carrera universitaria. Hay que tener en cuenta que los deportistas son jóvenes que se convierten en ídolos. Si no se sabe gestionar este éxito se termina arrollado y, en muchos casos, arruinado y estafado, porque con veinte años eres noble, te fías de todo el mundo y hay gente que se aprovecha de ti. Y no te cuento de los que no son profesionales, ni ganan dinero. Por eso las instituciones deben generar un reconocimiento, un título como deportistas. Uno de los objetivos, aunque sé que es muy ambicioso, es que los deportistas tengan acceso directo a puestos estatales en profesiones que tengan esa vinculación, aunque pasen las pruebas como todos.

También colaboran con RTVE en la producción de un documental que visibiliza esta situación.

Tiene un gran valor que Edurne Pasaban, una mujer capaz de subir los 14 ochomiles, cuente que por una depresión se ha intentado suicidar en tres ocasiones; que Ruth Beitia, medallista olímpica, explique cómo lo ha pasado mal; o cómo Carla Suárez ha sido capaz de superar un cáncer. Desde estas historias pretendemos que el que esté en su casa con el mismo problema vea que sus ídolos han pasado por lo mismo y han salido pidiendo ayuda, que es el paso que ellos tienen que dar.

«No entiendo cómo se ha ido al traste una candidatura olímpica por motivos políticos»

¿Por qué crece la afluencia a las estaciones, pero no el nivel competitivo del esquí español?

Precisamente porque ahora los padres, por suerte, pensamos en que nuestros hijos deportistas deben tener una salida digna, que no sencilla. Muchos empiezan a esquiar y lo hacen muy bien, pero a partir de los 16 años tienen que enfrentarse a una decisión: seguir compitiendo o centrarte en estudiar. Y como sabemos que solo uno de mil sale, que es complicado ganarse la vida como deportista y más como esquiador. El esquí en España es muy difícil porque tienes que estar 300 días fuera de casa buscando nieve, que si no es en Argentina es en Nueva Zelanda o yéndote a los glaciares, y poca gente tiene esa capacidad de esfuerzo. Y cuando tienes 14 años, sales al extranjero y te encuentras con otro nivel, el de las austriacas, noruegas, croatas, americanas, francesas…

¿Unos Juegos Olímpicos en el Pirineo hubieran supuesto un efecto muy importante como ocurrió con muchos deportes con Barcelona-92?

Los Juegos Olímpicos son una oportunidad para dotar de recursos a las federaciones y generar infraestructuras de las que se beneficien los deportivas. No entiendo cómo se ha ido al traste una candidatura tan bonita por motivos políticos. Es una pena.