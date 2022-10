El Teruel se frena y el Ebro rasca un empate

La novena jornada de Segunda RFEF ha traído un escenario totalmente gris para los equipos aragoneses, que han logrado sacar como mejor resultado un empate. De hecho, el Teruel ha sellado las tablas con el Prat (0-0) en casa y ha puesto fin a su racha de cinco victorias en los últimos siete partidos. Los de Víctor Bravo han tenido opciones de llevarse el encuentro, pero los catalanes han jugado uno de sus mejores encuentros en todo lo que llevamos de Liga y ha dejado con la miel en los labios al Teruel, que a pesar del empate sigue primero.

Asimismo, el Ebro ha logrado su quinto empate ante el Badalona en casa (1-1) y ha firmado un buen partido, especialmente en la primera mitad, en la que ha ocurrido lo más destacable. El conjunto visitante ha comenzado adelantándose muy pronto en el marcador, pero el tanto de Sánchez en el minuto 43 ha sido suficiente para rascar un punto, aunque el equipo de Jardiel tenga mucho que mejorar.

Por otro lado, el Tarazona ha decepcionado en casa y tampoco ha pasado del empate ante el Gernika Club (1-1), que se encuentra penúltimo en la tabla. El equipo turiasonense ha comenzado adelantándose en el encuentro tras el tanto de Gnali en el 14, pero un gol de penalti del Gernika antes de llegar al descanso ha dado alas al equipo vizcaíno. En la segunda parte el Gernika ha sabido competir mejor que el Tarazona y ha achicado espacios para no dejar llegar a los aragoneses hasta su área. En los últimos cinco minutos, los de Javi Moreno lo han intentado con disparos y remates, sin premio.

La otra cara

El Utebo no ha podido ganar en su campo al Arenas de Getxo (0-2), que ha demostrado ser un conjunto sólido y ha evidenciado su gran temporada en la que ocupan el quinto puesto. Juan Carlos Beltrán lo ha intentado de todas las formas, pero la suerte tampoco ha estado de su lado cuando en el 20 ha tenido que cambiar a Toni por Rafa, que ha caído lesionado. En la segunda parte, los visitantes se han hecho muy fuertes a balón parado y así han marcado el primero. El segundo ha llegado en los últimos compases del encuentro, cuando el Utebo ha atacado con todo la portería rival.

Finalmente, el Deportivo Aragón ha cerrado la jornada para los equipos aragoneses y al igual que el Utebo no ha podido lograr la victoria, en su caso ante el Terrassa (1-0). Un solitario gol en el 76 de penalti ha dado los tres puntos a los locales, que cuatro minutos antes han visto como Rebollo paraba otra pena máxima cometida por el Deportivo Aragón, que no ha realizado su mejor partido. No obstante, el conjunto catalán nunca había parecido un rival fácil, pues llegaba tras ganar 0-3 al Olot a domicilio. Ahora, los de Emilio Larraz seguirán trabajando con vistas a evitar el descenso, que con cada derrota se hace más palpable.