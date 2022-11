La música y el fútbol van de la mano. Los futbolistas suelen motivarse en los momentos previos al partido escuchando siempre la misma melodía. La afición canta para animar a los suyos el himno del club que los identifica del resto de rivales. Además, en cada estadio suelen sonar en cada partido las mismas canciones para deleitar al público que ya se lo toma como una rutina previa al espectáculo.

El Unión Berlín marcha como sorprendente líder de la Bundesliga en un inicio de temporada histórico para el humilde club alemán. Los capitalinos han conseguido situarse por delante del Bayern de Múnich, que marcha segundo en la clasificación con un punto menos. En este camino exitoso del Unión Berlín se ha colado un pequeño trozo de Aragón. Una canción del grupo aragonés Héroes del Silencio colaboró indirectamente para que el equipo berlinés sumase un importante triunfo más ante su afición.

Yo no tengo la culpa...

El fútbol moderno ha traído a los estadios nuevos rituales como el sonido de una melodía que se repite siempre que el equipo local anota un gol. Sin embargo, hay tradiciones que nunca se pierden. La música que ameniza los descansos sirve también para identificar a la afición y mantener en alza el ánimo sin importarle el resultado de su club. En su última victoria en su pintoresco estadio, el Alten Försterei, ante el Borussia Monchengladbach, los aficionados del Unión Berlín escucharon la mítica canción "Entre dos Tierras" de Héroes del Silencio.

Un aficionado español del club alemán compartió en su cuenta de Twitter el vídeo exacto en el que puedes escuchar el estribillo de canción del grupo aragonés. "Tienes muchas huellas que borrar. Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer...". El vídeo no ha tardado mucho en hacerse viral y ya cuenta con más de 37 mil reproducciones. En la caja de comentarios, un nutrido grupo de aficionados zaragocistas sugieren al speaker de La Romareda poner la misma melodía durante el tiempo de descanso de los partidos del Real Zaragoza.