Los insultos racistas en el Utebo-Ranillas juvenil se juzgarán la próxima semana

El Comité de Competición de la Federación Aragonesa de Fútbol ha abierto una investigación acerca de lo acaecido el pasado fin de semana en el partido de Segunda Juvenil entre el Utebo y el Atlético Ranillas, que fue suspendido a falta de veinte minutos para la conclusión por insultos racistas.

La apertura de información para la práctica de diligencias incluye un plazo hasta el próximo martes, cuando está previsto que se emita una resolución en la que quedarían reflejadas las sanciones a adoptar.

En este sentido, el Atlético Ranillas ha solicitado una "sanción ejemplarizante" para los jugadores que profirieron esos insultos después de que el árbitro, Alejandro Esteban Gallego, recogiera en el acta que "en el minuto 47 escucho insultos racistas hacia un jugador visitante: ‘Puto chino, a ver cuándo abres el bazar’ por parte de aficionados identificados con ropa del club local. Decido avisar al delegado del club local parando el juego para que dé aviso a la grada local. El delegado local avisa al presidente del club local, dando este las indicaciones a la grada de animar al club y no meterse con nadie. En el minuto 69 con 49 segundos suspendo de manera definitiva el partido debido a que los insultos no cesan en esa zona de la grada, con indumentaria del club local, llegando a hacer ‘sonidos de mono’ ‘oh oh oh oh’. El partido hasta la suspensión va con el resultado 4-1 a favor del local".