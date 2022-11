Javier Tebas, presidente de LaLiga, compareció en el Web Summit de Lisboa y ofreció su versión de la necesidad de frenar a una competición como la Superliga, ahora que su CEO, el alemán Bernd Reichart, ha confirmado que se reunirá la próxima semana con la UEFA en Nyon "para abrir una vía de diálogo".

El dirigente de la patronal del fútbol español fue muy categórico en sus declaraciones: "Lo que más me preocupa no es lo que diga Florentino Pérez, Agnelli o el nuevo CEO. Lo que me preocupa es que hacen un diagnóstico equivocado y si te equivocas de diagnóstico, como los médicos, vas a matar al paciente. Y aquí el diagnóstico que hacen es que los jóvenes no ven el fútbol, entonces la solución es cambiar los formatos. El problema es que el diagnóstico es equivocado".

Los promotores de la Superliga preparan ahora un modelo similar al que fue planteado en 2019, que sigue siendo cerrado o casi cerrado, que destruirá las ligas nacionales y que ya fue rechazado por los clubes y ligas de Europa.#GánateloEnElCampo pic.twitter.com/JoRk0C580u — LaLiga (@LaLiga) 4 de noviembre de 2022

La decisión del Tribunal de Luxemburgo

El presidente de LaLiga habló sobre la decisión del Tribunal de Luxemburgo sobre el posible monopolio de la Champions: "Lo de diciembre es la opinión del abogado general y a veces el tribunal no dice lo mismo. Pero es que a veces nos olvidamos que los jueces lo que hacen es aplicar la legislación, en este caso la legislación europea. Y quienes hacen la legislación en este caso son el Europeo y el Consejo de Europa. El Parlamento Europeo ya se ha pronunciado y de 650 parlamentarios, 570 están en contra del modelo de la Superliga. Del Consejo de Europa, de 27 países de la Unión Europea, 23 ya han dicho que están en contra. Pase lo que pase, hay una voluntad política de legislar o crear directivas que no permitan la creación de modelos supranacionales de competición que dañen las competiciones nacionales. Por lo tanto, ojalá en esta primera etapa el tribunal cierre el tema. Pero si no es así, queda todavía la lucha política. La voluntad del Parlamento y de los gobiernos de Europa es muy clara, ¿no? Yo creo que la Superliga nunca triunfará".

Además Tebas añadió que "están construyendo un discurso que es: yo quiero crear una competición con los 20 clubes mejores del mundo. El resto no existe y la Superliga tiene que construir ese discurso a base de fake news. Una es la excusa de que como los jóvenes no nos ven, que es falso, pues hay que cambiar el formato para que nos vean más. No es así. No te puedes comparar con la NFL tampoco porque es un mercado local. Aunque tenga 300 millones de personas Estados Unidos es un mercado local: ligas cerradas y audiovisualmente es diferente. Construyen en base a fake news".