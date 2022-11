El Deportivo Aragón sigue mejorando y el Ebro vuelve a empatar

La décima jornada de Segunda RFEF ha certificado la mejora del Deportivo Aragón a lo largo de la temporada, que ha demostrado que sabe competir en los momentos en los que más lo necesita el equipo. Su victoria por 1-0 ante el Lleida ha venido propiciada por un gol de Naranjo de penalti, que sigue pichichi con 6 tantos. El encuentro ha arrancado muy igualado como era previsible, con un Lleida que no regalaba nada y con un Aragón que ha ido ganando profundidad. Fue entonces cuando un penalti sobre Juan Sebastián ha permitido a los locales adelantarse. En el segundo tiempo, ambos equipos no han contado con demasiadas ocasiones, excepto dos paradas de Rebollo en los minutos finales, que también han valido tres puntos. El triunfo se ha quedado en la Ciudad Deportiva y los hombres de Emilio Larraz respiran tranquilos por salir del descenso.

Por otro lado, el Ebro ha logrado un empate ante el Prat en su casa (1-1), que no le hace salir de la zona baja, pero que sí que le otorga confianza, aunque los zaragozanos necesiten comenzar a sumar de tres en tres si desean salvar la categoría. No obstante, el encuentro ha comenzado de la mejor manera posible para el Ebro, que ha marcado en el primer minuto de juego vía Jorge Adán, que ha convertido el tanto tras un rechace de un córner. La segunda mitad ha traído consigo a un Prat que no pretendía a ser dominado en su campo. Prueba de ello fue la gran parada de Loscos, que ha desbaratado el disparo del delantero local Rivas al inicio de la segunda mitad. El problema ha venido en el 68, cuando Marimón ha marcado un gran gol de falta lateral. Tras este tanto, ninguno de los dos equipos han logrado sobrepasar a la defensa del otro.

Dos derrotas más

En el grupo 2, el Alavés B ha dado la sorpresa ante el Tarazona (3-1), que esperaba llevarse los tres puntos. Sin embargo, los turiasonenses han comenzado anotando gracias a Mendes, que es pichichi con 8 goles. En el 32, el Alavés B ha espabilado y con un disparo desde fuera del área obra de González han logrado el empate. La segunda parte ha arrancado con malas noticias para el Tarazona, que ha perdido a Gnali tras recibir su segunda amarilla. A los 7 minutos, los locales se han adelantado con un gol de Ureña, que ha vuelto a marcar el tercero en el 71 para sentenciar un encuentro y que los aragoneses no sumaran.

Finalmente, el Brea no ha podido continuar con su buena racha en casa donde solo había perdido un encuentro. Con este fueron dos. Y es que la Real Sociedad C se ha llevado los tres puntos de Piedrabuena tras marcar un gol de penalti provocado por Pérez, que ha visto su segunda amarilla y fue expulsado. El conjunto aragonés no ha podido reengancharse al encuentro y lo ha pagado con un derrota ante una Real que no perdona y va de menos a más.