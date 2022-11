El Zaragoza CFF ha firmado este domingo una derrota fuera de casa frente al Bizkerre FT por 2-1 en la séptima jornada de Liga de Segunda RFEF. Las de Samu Luna han perdido un partido en el que otra vez tuvieron más ocasiones que el rival, pero la falta de acierto en las dos áreas ha acabado siendo decisiva. El choque ha comenzado con un gol de las locales a los 5 minutos de juego tras un lanzamiento de falta lejano que Elena Callao ha rechazado, y que el equipo vizcaíno ha aprovechado para poner el 1-0 en el marcador.

Más allá del comienzo, no han habido apenas ocasiones. De hecho la primera ha llegado para Sara Ismael, que ha ejecutado un disparo que se ha marchado muy cerca de la portería de Aitziber. La segunda jugada peligrosa ha sido al filo del descanso, cuando Lana no ha conseguido rematar a puerta vacía. En la segunda parte, el Zaragoza CFF ha seguido insistiendo. Sara Ismael no cesaba en sus intentos, y al final tuvo recompensa. La internacional con Egipto ha empatado el partido en el minuto 50 después de una gran recuperación de Lana.

El equipo aragonés se ha hecho con el partido en el segundo tiempo. Nachula ha tenido una gran ocasión después de una falta lanzada por Sara Balma, que en el 82 disparó al travesaño. Cuando mejor estaban las blanquillas, el Bizkerre se ha adelantado con un remate dentro del área tras otra falta lejana que puso el 2-1 en el marcador. Un golpe fatídico para las de Samu Luna. El Zaragoza CFF ha tratado de poner las tablas, pero se ha hecho demasiado tarde y el equipo ha acabado cayendo nuevamente por la mínima.

Ficha técnica

Bizkerre FT: Aitziber, Uxue (Julene, 45), Aintzane, Nerea, Paula, Uxue, Malen, Irune (Garazi, 45), Ainhize, Marta (Arrate, 68) y Ane Miren.

Zaragoza CFF: Elena Casao, Lucía Fuertes, Nora, Lana, Teresa, Sara Ismael, Cristina Beltrán, Sara Balma, Leyre (Marta Valero, 77), Rández (Lauren Curtin, 69) y Michelle Romero (Nachula, 69).

Goles: 1-0, min. 5: Uxue. 1-1, min. 50: Sara Ismael. 2-1, min. 82: Bengoa.

Árbitro: Ingrid Pardo. Mostró amarilla a la local Uxue Guezala y a los visitantes Sara Balma y el técnico Samu Luna.