El ciclista Fernando Barceló se muestra "muy contento y satisfecho" por los resultados que ha conseguido esta temporada 2022, a la vez que está convencido de dar "otro paso adelante" de calidad y confía en que este sea su año.

Ese paso adelante puede permitirle estar un poco más cerca en la pelea por las victorias, en la que será su sexta temporada en la elite y defendiendo por segundo año los colores del Caja Rural-Seguros RGA, con el que acaba de prolongar su contrato.

"Este año he notado un cambio de físico con respecto a temporadas anteriores. Me he encontrado más solvente y con más fuerza en carrera. Eso da más motivación e ir con más ambición, al final es un círculo que se retroalimenta", explicó.

Tras dar por concluida su quinta temporada en la élite en el Giro de Lombardía con 69 días de competición, el balance que hace a pesar de no haber podido estrenar todavía su palmarés es que está "satisfecho y los resultados han acompañado", aunque las victorias reconoció que son un objetivo que "todo el mundo persigue y están muy caras".

Sobre ese "paso" que confía en ser capaz de dar en la nueva temporada, que ya ha empezado a preparar esta pasada semana con sus primeras salidas en bicicleta, lo centra más en lo cualitativo que en el hecho de que sea "pequeño o grande" porque es lo que puede permitirle abrir nuevos horizontes en sus objetivos.

"He sido muy constante todo el año y he acumulado un trabajo muy bueno para los próximos años, además la base anterior es supersólida", argumentó. Fernando Barceló (Huesca, 1996) ha firmado en 2022 una docena de top-10 en etapas y cuatro en clasificaciones generales, de los que además cuatro de ellos han sido top-5.

"Al margen de los resultados puntuales, lo que más valoro es que he sido bastante regular y el nivel medio que he tenido todo el año. En cada carrera he sentido la posibilidad de ganar y eso es muy complicado", explicó.

El resultado que más valora es el tercer puesto en la última etapa de la Volta a Catalunya en la montaña de Montjuic: "Más allá de ser tercero estuve disputando la victoria hasta el final".

Tanto en la Volta a Catalunya como en la Itzulia Basque Country, dos pruebas incluidas en el calendario World Tour, firmó tres de sus top-10, destaca que "son carreras en las que el equipo tenía mucho interés" y por eso sus resultados todavía le saben mejor.

Tras dos temporadas en un equipo World Tour como el Cofidis antes de recalar en un UCI Pro como Caja Rural Seguros RGA, reconoció que hay "diferencias" entre los medios de los que disponen uno y otro pero también subrayó que se ha encontrado "muy a gusto y con un gran ambiente".

También los planteamientos de carrera son "completamente diferentes" porque en Cofidis la mayor parte del trabajo que hacía era en torno a dos corredores como Jesús Herrada y Guillaume Martin porque "tenían más opciones de ganar" mientras que en Caja Rural no había un líder predeterminado.

En lo que más ha notado el cambio ha sido en que en 2022 Caja Rural Seguros RGA no recibió la invitación de la Vuelta a España para participar y eso es "un hándicap que se nota". "Sabíamos que no se haría la Vuelta y el organigrama de la temporada ha sido completamente diferente y cada carrera pasó a ser un objetivo", comentó.

Para este 2023, con la invitación prácticamente asegurada aunque la Vuelta todavía no las ha anunciado, Barceló espera disputarla por cuarta vez aunque sabe que en el equipo para todos será el gran objetivo: "Voy a dar el 100 % para estar en la Vuelta en las mejores condiciones".

Sobre el final de temporada en el que los resultados no le han acompañado, Barceló reconoció que a la Vuelta a Burgos en agosto llegó "un poco cansado" aunque había conseguido buenos resultados en la Prueba Villafranca y Circuito de Getxo, y luego en el Tour Británico sentía que había recuperado sensaciones pero fue suspendido a mitad por la muerte de la Reina Isabel.

Posteriormente en el CRO Race acabó enfermó . "Lo noté en el rendimiento porque además no recuperaba" y ya lo encadenó con las últimas carreras en Italia donde no terminó de recuperarse de sus problemas físicos.