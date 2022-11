Medina Cantalejo, presidente del Comité de Árbitros: «No ha habido ningún tipo de queja por parte del Zaragoza»

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, recibe muchas llamadas, cartas, de directivos y clubs quejándose por errores arbitrales. Ninguna de ellas le ha llegado del Real Zaragoza. «Vienen a vernos, nos sentamos, hablamos, vemos las jugadas porque ellos piensan que cuando ha habido un error miramos para otro lado, pero cuando llega alguien y nos dicen este penalti, les digo pues no lo ha visto ni el del campo ni el del VAR, es penalti, se han equivocado. Pero también tenemos estas cinco donde no has dicho nada y ha habido una mano en tu área, una expulsión que no se ha hecho... hay errores. Pero por parte del Zaragoza no ha habido ningún tipo de queja ni alusión a nada», señaló.

El excolegiado estuvo este miércoles en Zaragoza impartiendo una charla coloquio a los árbitros aragoneses, destacando el buen nivel de la comunidad y el trabajo del presidente del comité regional, Paco Ramo. «Esta es tierra de grandes árbitros, yo estuve con Arturo Daudén, con Carlos Clos, luego he tenido como alumno a Santi Jaime Latre, es una tierra de grandes árbitros. Pero desde Primera RFEF, que es la categoría previa a pasar a profesional, cada año ascienden solo dos. Paco Ramo está trabajando tremendamente bien por intentar recuperar esos laureles que tuvo el arbitraje aragonés», explicó Medina Cantalejo. Aragón no cuenta con árbitros de máxima categoría por primera vez. Medina Cantalejo no quiso entrar en las polémicas más recientes, el gesto de Lewandowski y la expulsión y posteriores insultos de Piqué en el Osasuna-Barça, remitiéndose al acta redactada por Gil Manzano y aludiendo que juzgar esos hechos corresponde al Comité de Competición. «Cada uno se despide a la manera que desea». El presidente del CTA aseguró que se están cumpliendo los objetivos marcados al principio de la temporada, aunque las polémicas continúan y continuarán existiendo. «La polémica sí, la cuestión es evaluar cuántos penaltitos ha habido. Por mano, de 15-16 penaltis que se pitaron a estas alturas el año pasado, ahora habrá habido un 50%. Y ha habido errores y los habrá. En cuanto a los contactos leves también se han disminuido muchísimo», aseguró. El sevillano se mostró absolutamente favorable a aumentar y mejorar la tecnología. «Yo prefiero que haya como en el clásico, 40 cámaras, porque así lo vemos todo, pero son cuestiones de logística, de economía. No podemos hacer nada, es una cuestión de los equipos, de la Liga. Bienvenido a todo lo que sea la tecnología. Ahora en el Mundial vamos a ver el nuevo sistema para el fuera de juego y se está hablando que para el año que viene… yo encantado. Nos habláis de la tecnología de gol, que no la tenemos aquí. Los vemos con la cámara del fuera de juego. Claro que me gustaría», reiteró.