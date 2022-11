El Fuentes llenará su campo ante Osasuna con 3.000 personas

Es el partido más importante en los 57 años del Fuentes y su gente lo sabe. Las 3.000 entradas que disponía al club para el encuentro que se jugará este sábado (16.00 horas) se agotaron este jueves, pues nadie se quiere perder este encuentro, que será toda una fiesta del fútbol modesto. "En principio ya se sabía que viniera quien viniera se iba a completar el aforo. Un equipo de Primera División en tu pueblo no pasa todos los días», explica Jesús Linares, el presidente del conjunto zaragozano.

Y es que este choque será el partido que más gente ha acogido el San Miguel desde el encuentro vivido ante La Almunia en la vuelta de playoffs a Tercera División la temporada pasada. "El récord lo teníamos el día de La Almunia con 2.000. Con toda la gente que va a venir ya los hemos superado", constata el presidente.

Por otro lado, el club tuvo que poner mucho de su parte para que el encuentro se jugara en el San Miguel, pues la Federación Española exigía unos mínimos en las instalaciones e infraestructuras del campo. "De primeras nos dijeron que no. Luego vinieron a verlo y vieron todo y nos sugirieron una serie de modificaciones. El tema de vestuarios, entradas y el tema de luces fue lo que la Federación nos marcó", relata Linares.

De todas formas, no todos los aficionados que disfrutarán esta ampliación del campo serán del Fuentes. El presidente subraya que una parte de los boletos serán para el club visitante, sus aficionados y familiares. Estos hinchas estarán en su propia grada desde la que podrán ver esta primera ronda de la Copa del Rey en tierras zaragozanas. "Se mandaron este miércoles las entradas al Osasuna y aún no estamos seguros de cuantas tienen. Hay un protocolo que es para las familias de los jugadores y el resto no sé si las venderán o no, porque igual no las venden todas. Ellos tienen una grada separada de lo que son las demás gradas y tienen una zona en la que caben 200 personas", dice el dirigente.

La alegría del pueblo

La localidad de Fuentes sonríe, y mucho, con este encuentro que les permitirá situarse en el mapa. Además, es innegable el beneficio económico que recibirá el pueblo durante este fin de semana soñado. "Nos importa más el impacto mediático que está teniendo el equipo en todos los medios de comunicación que el tema de la ganancia económica", sostiene el presidente, que no ve la hora de que estén los once jugadores y el balón eche a rodar en el San Miguel. "Estamos entre felices y agobiados. No paras en casa y estás todo el día pensando en el partido. Las ganancias económicas no se piensan tanto", concluye Linares.