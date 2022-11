«Es necesario abrir las puertas de Montañeros a los más jóvenes»

Antes de nada, preséntese.

Soy un amante de la montaña como tantos otros. Practico alpinismo, senderismo, barranquismo, llevo un tiempo probando la escalada… Es verdad que lo que hago lo siento con gran intensidad. Y en esta relación con la montaña he aprendido a valorar la tarea de un club y eso me motiva a asumir este reto de forma totalmente voluntaria, por amor al arte y con todo el amor del mundo.

¿Qué le ha llevado a dar ese paso de presidir una institución como Montañeros de Aragón?

Creo en el proyecto, en que Montañeros da un valor a la sociedad, porque yo lo he vivido en mis carnes. Y como sé lo que he recibido, quiero devolvérselo a los demás, porque no quiero que se pierda. Tengo la sensación de que se está devaluando el asociacionismo, porque cada vez somos más individualistas, también en la montaña. Cada uno va por su cuenta y creo que hay que reivindicar los clubs como todo lo contrario, como puntos de encuentro, como una referencia para conocer a la gente, donde compartir tus experiencias, conocimientos y dejarte llevar por gente que te puede ayudar a crecer.

¿Y cómo convencer a esos nuevos montañeros para hacer club?

Por ser nuestra labor social, dar apoyo a todo aquel que se quiera acercar a la montaña con seguridad y desde conocimientos y valores como el respeto a la naturaleza o la sostenibilidad. La montaña es esfuerzo, por luchar y alcanzar una cima, y compañerismo de compartir esta experiencia. La montaña nos aporta bienestar físico y mental, es decir, salud. Pero aporta además un acercamiento al medio que nos ayuda a respetarla. Aporta cultura, descubrimiento, abrir nuestras miras, crecer… y hacerlo juntos, sociabilizando y debatiendo con distintos puntos de vista. Es algo tan completo que debemos difundir este tesoro que en Aragón tenemos el privilegio de vivirlo tan cerca.

Releva a Ramón Tejedor tras 16 años. Algo similar pasó en FAM o en FEDME. ¿Por qué cuesta tanto que se den esos relevos?

No tengo muy claro a nivel de clubs o de otras federaciones si hay dificultad en encontrar esos relevos. Para mí no ha sido nada complejo. Ramón dejaba la presidencia. Cuando se convocó el plazo para presentar candidaturas ni consideré la opción porque entendía que había otras personas con más trayectoria, sobre todo, en la gestión. Cuando vi que este grupo no daba el paso, hablé con ellos para generar una candidatura de equipo. No quiero ser rupturista, todo lo contrario. Esta Junta busca un equilibrio entre esta experiencia y gente más nueva en busca de la mejor solución.

Acaba de entrar y tiene cuatro años por delante. ¿Qué club le gustaría construir en este tramo?

Una idea prioritaria es acercarnos a los jóvenes, conectar con ellos desde actividades dirigidas a centros educativos, a universitarios, para que sepan que existimos y qué les podemos aportar, ser atractivos para ellos. Es necesario abrir y airear las puertas de Montañeros de Aragón para que ellos entren, porque nuestra media de edad es elevada. Contamos con la aportación de la escuela de escalada, que está siendo un éxito. Tenemos que ir por ese camino, incrementando el nivel de actividades y su calidad, con nuevas modalidades que no estamos haciendo para generar un mayor movimiento de gente que se encuentre, conozca y crezca alrededor de la montaña.

Montañeros de Aragón ha escrito renglones de apertura y gloria, siendo pionero y líder. ¿Han perdido esa posición por inadaptación a los nuevos tiempos?

Somos bastante autocríticos. Es un aspecto que esta Junta Directiva tiene claro. Hemos venido a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, somos conscientes de que hemos descuidado la comunicación. Tenemos que saber qué demanda la sociedad y, también, mirar más hacia adentro, hacia nuestros socios. A mí nadie me ha preguntado sobre estas cuestiones. Queremos reconectar con nuestros socios, saber sus expectativas, saber qué quieren hacer, sus gustos y deseos. Preguntar primero y en base de eso trazar el itinerario a corto y medio plazo y no esperar a ver si gustan o no nuestros planteamientos a toro pasado.

¿Suma a esos planteamientos alguna actuación concreta?

Acabamos de aterrizar pero hay bastantes ideas esbozadas. Como le comenté, vamos a hacer charlas y talleres en centros educativos y encuestas internas, eso seguro. Hay más. Porque también queremos promover las actividades con familias, para que los niños puedan conocer la montaña en los aspectos más básicos. Hacer actividades para colectivos especiales y concretos y activar nuevos formatos más innovadores, que nunca se han hecho, que sean creativos y llamativos.

De sus 31 socios de honor, solo hay una mujer. ¿La reforma tendrá una orientación de género?

Es uno de los colectivos en los que estamos pensando, porque además la mujer se acerca más a los clubs. Las mujeres son un puntal importante en Montañeros, copan muchas actividades de senderismo y queremos que lo sigan siendo y potenciarlo.

El acercamiento a la aventura que ofrece el medio natural se ha ampliado, hay nuevas formas de entender esta relación. Habla de nuevas secciones. ¿Cuáles?

La introducción de las carreras de montaña es un aspecto prioritario en el área deportiva, por su pujanza y demanda. Como el esquí de montaña, que lleva unos años que se ha perdido, y la BTT, que hubo en su momento y ahora no tenemos. Vamos a recuperar estas secciones programando cursos, talleres y actividades específicas, porque tenemos gente preparadísima y motivada para promoverlas y compartir sus conocimientos en estas disciplinas que no podemos descuidar.

Montañeros fue una institución en las aventuras al Himalaya cuando esta palabra sonaba a inalcanzable. Fueron precursores de unos descubrimientos y hazañas que ahora pasan por caudales comerciales, agencias...

El himalayismo se ha salido del porfolio de los clubs de montaña. Estamos en otra página de la historia, más cercana al montañero medio que al súper elitista. Ese tipo de aventuras ahora se encara desde otros prismas, consolidadas desde vías comerciales. Es verdad que en el pasado las grandes expediciones han dado un aporte e identidad especial a Montañeros de Aragón, pero también es una realidad que se ha perdido. Creo que nuestra vía ahora es ofrecer a ese montañero medio la posibilidad de hacer travesías o trekking por Europa u otras partes del planeta. Tenemos que recuperar ese ‘Montañeros por el mundo’ que existió en su momento.