El Utebo tiene este domingo una cita con la historia en Santa Ana, pues recibe al Mérida (18.00 horas) con motivo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El conjunto extremeño milita en el grupo 1 de Primera RFEF y ocupa la decimotercera posición de los 20 equipos que compiten sumando 14 puntos, cuatro por encima de la zona de descenso después de tres victorias, cinco empates y tres derrotas. Por lo que parece un rival asequible para el Utebo, que va cuarto en el grupo 2 de Segunda RFEF.

Asimismo, el Mérida solo ha ganado un partido de los cinco últimos que disputó. Esto da varias esperanzas al Utebo, que se ve capaz de poder superar la eliminatoria, puesto que solo hay una categoría de diferencia entre unos y otros, por lo que el nivel colectivo y la calidad individual de los jugadores debería de ser similar entre ambos equipos. Además, las cinco victorias, un empate y cuatro derrotas que atesoran los uteberos les hace merecedores de infundir respeto frente a unos rivales que llegan al choque tras perder su ultimo partido ante Sanse y empatar el anterior contra Algeciras. No obstante, cabe destacar que el Utebo tampoco llega en una mejor dinámica a pesar de su privilegiada posición. De sus últimos cuatro encuentros ha perdido dos ante Arenas de Getxo (0-2) y ante el Logroñés B (3-2), siendo este último un rival al que el conjunto aragonés se presuponía superior.

Por otro lado, el campo de Santa Ana se ha reforzado con gradas supletorias y permitirá acoger alrededor de 1.200 personas. Hasta este viernes, más de 500 personas ya tenían su entrada, aunque se espera que el estadio roce el lleno en lo que será una fiesta para la localidad, consciente de que son el único equipo aragonés que podrá jugar en primera ronda a su rival de tú a tú, pues el resto de los conjuntos, ya sea por superioridad o inferioridad no ofrecen duelos tan igualados como el que se vive este domingo en Utebo. Lo único seguro es que Beltrán sacará un once de garantías y no hará experimentos para un choque que quieren superar para continuar con su aventura copera.