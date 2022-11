La organización de la Aragón Bike Race UCI de Calatayud ha lanzado este miércoles un comunicado en el que explicaba que muy a su pesar "era completamente inviable sacar la prueba de 2023 adelante cuando aún tenemos incumplidos los acuerdos económicos de 2022 por parte del Ayuntamiento de Calatayud", decía el escrito. Asimismo, la asociación ha remarcado que han estado esperando hasta el último momento, pues creían impensable llegar a esta situación.

"El Ayuntamiento de Calatayud nos ha comunicado que no van a asumir los compromisos adquiridos con la prueba en 2022, por lo que ante esta situación y habiendo adelantado nosotros el dinero nos vemos en la tesitura de no seguir adelante con la prueba 2023", sigue el comunicado. Esta competición nació hace diez años en Los Monegros y, desde hace tres, llevaba al entorno de Calatayud un buen retorno económico. La edición de 2023 no se hará.