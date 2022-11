Luis Enrique Martínez, seleccionador española de fútbol, compareció en rueda de prensa en Amán, en la jornada previa al amistoso que disputarán este jueves Jordania y España. El asturiano analizó el momento de juego en el que llega la selección al Mundial de Qatar, y se mostró muy satisfecho del nivel con el que llegan los futbolistas a la cita: "He visto a los jugadores muy bien, a excepción de algunos que llegan con alguna molestia pero sin gravedad. Si mañana tuvieran que estar para jugar el primer partido del Mundial, jugarían todos. Los veo en un nivel notable alto casi sobresaliente".

Siete partidos de Qatar

Preguntado por el objetivo de España en Qatar, el seleccionador incidió en que "el objetivo de la selección española de fútbol es el mismo que el del resto de selecciones que están clasificadas en la parte alta del ránking FIFA: competir al máximo. Creo que llegamos en nuestro mejor momento y estamos entre las selecciones que pueden acceder a jugar los siete partidos del Mundial. Ese es nuestro objetivo".

Luis Enrique se abrazó al cholismo, al describir el planteamiento del equipo en esta Copa del Mundo: "Nuestro objetivo es ir partido a partido. Pasar como primeros de grupo y si no podemos, como segundos. Y luego ir pasando todas las eliminatorias". Sobre la lista de 26 futbolistas que ha elegido se limitó a apuntar que "elijo los jugadores que considero mejores para plasmar mi idea. Ese es mi objetivo como entrenador". Para después añadir que "todos son jugadores de alto nivel y son todos estrellas".

Preguntado por la nueva faceta de streamer que ha anunciado para estos días en Qatar, el seleccionador quiso puntualizar algunas cosas al respecto: "No tengo intención de pronunciarme más sobre lo de ser streamer, el vídeo lo deja muy claro. No tengo nada contra la prensa, os voy a tratar con educación y respeto. No pretendo gustar a todos, pero no voy a hacer un spoiler de lo que contaré. ¿Qué voy a hacer? No lo sé. Lo voy a disfrutar al máximo. Abro el móvil y me salen corazones por todos lados. Todavía no soy streamer, es un proyecto a medio plazo. Respeto todas las plataformas. No quiero polemizar ni controlar lo que digo. Es un experimento y cuando me aburra, me marcho. Por supuesto que habrá haters, estoy cansado de ver haters en el fútbol".

Sobre el partido contra Jordania advirtió que "las conclusiones de este partido son importantes y los jugadores lo saben. Me centro en lo que hacen en los entrenamientos, imagínate lo que es un partido. Es la realidad. Es una selección que me ha sorprendido. He visto su partido ante Kosovo, al que ganaron por el mismo resultado que nosotros. Nos vamos a tomar el partido muy en serio porque ellos tienen resultados muy positivos en el último año y medio".

Y terminó confirmando las bajas para este partido amistoso de "Morata, Guillamón y Marcos Llorente, que no van a jugar ante Jordania. Podrían jugar si fuese el primer partido del Mundial, pero no vamos a correr riesgos". Preguntado sobre si la posible ausencia de Morata cambiaría el sistema, el asturiano fue categórico: "La selección no va a cambiar la forma de jugar porque juegue un 9 u otro. No cambiaremos la forma de jugar o el sistema".