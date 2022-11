Enrique Beltrán y Santiago Oronich han dado dos medallas más a la escalada aragonesa. Los deportistas de la Federación Aragonesa de Montañismo han conseguido dos medallas en el Campeonato de España de Dificultad, celebrado entre el viernes y el sábado en el rocódromo Indoorwall de Getafe (Madrid). Enrique Beltrán Blasco, del Club de Montaña Monreal del Campo, ganó la medalla de bronce en la categoría absoluta y Santiago Oronich Gregorio, del club Boira de Zuera, la plata en la categoría sub 16.

Un total de 179 participantes de toda España, entre las distintas categorías de edad masculinas y femeninas, con diez representantes de Aragón, han disputado este título nacional, en la que ha destacado la alta participación juvenil y el nivel técnico de las vías propuestas. En la modalidad de escalada de Dificultad, los escaladores ascienden con cuerda muros verticales con agarres que solo conocen en el momento de la prueba, con tiempo limitado y un solo intento para llegar a la cima o llegar a la máxima altura.

La categoría sub 16 masculina fue la que más participantes reunió, un total de 35. Santiago Oronich se clasificó sin problemas en las rondas del viernes con la segunda mejor puntuación. En la final de la mañana del sábado, entre los ocho mejores, acabó obteniendo la medalla de plata, que lo confirma como uno de los de los más prometedores deportistas. Santiago ya ha conseguido este año el bronce en la Copa de España de Escalada de Dificultad y ha competido con la Selección Española en los títulos europeos; en 2021, compitiendo en sub 14, sumó cuatro títulos nacionales.

También llegó entre los favoritos a la final Enrique Beltrán, segundo en la ronda de clasificación. Ninguno de los finalistas consiguió encadenar completa la línea y hasta tres cayeron tras la misma presa, por lo que el podio se decidió por los resultados del viernes y le valió el bronce. El deportista turolense ya consiguió el oro en la Copa de España de 2019, en la categoría sub 20.

Además de estas dos medallas destaca el sexto puesto conseguido por Eloi Lorente en la categoría sub 18, tras clasificarse también para la final. La participación aragonesa en el Campeonato de Dificultad se completó con Ibón Lorente, en sub 14, Lizer Aznarez, Hugo Velilla, Irene Pérez y Chavier Velilla, en sub 16; y Marina Pablo e Iker Sacristán en sub 18.

Con las medallas obtenidas esta semana, los escaladores de la Selección Aragonesa de Escalada y el Grupo de Tecnificación de Escalada Deportiva de Aragón (GTEDA), en donde se forman los atletas más jóvenes, han sumado cinco títulos nacionales. A la señalada de Santiago Oronich en la Copa de Escalada de Dificultad se suman la plata de María Laborda Sagaste, del Club de Montaña Exea, en el Campeonato de España de Escalada de Velocidad y una plata más de Rebeca Pérez Duato, del Club Natación Helios en la Copa de España de Escalada de Bloque.