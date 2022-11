El Tarazona no ha podido ganar su duelo ante el Mutilvera y ha tenido que volverse a Aragón sin los tres puntos tenían previstos (3-1). El club navarro no parecía a priori un escollo para los turiasonenses, ya que llegaba en última posición y con ocho derrotas totales. Cabe destacar que el portero visitante fue expulsado y dejó al Tarazona con diez hombres, que se vieron superados en el segundo tiempo. Asimismo, el Utebo tampoco ha podido lograr el triunfo ante un potente San Juan (1-0) que ha arrancado ganando en el 40 y que ya no ha movido el marcador. Esta derrota bajará posiciones al Utebo, que acumula tres choques perdidos de sus últimos cinco.

Por otro lado, este domingo juega en el grupo 2 el Brea, que visita al Tudelano (16.30 horas), que va quinto en lo que será un duelo dificultoso. En el grupo 3, el Teruel recibe en Pinilla al CD Ebro (16.30 horas) en lo que será el derbi aragonés de la jornada. Un complicado choque entre dos equipos con dinámicas muy distintas, pues el Ebro ocupa la última posición y el Teruel perdió el liderato ante el Saguntino. Además, el filial del Real Zaragoza juega en casa ante el Saguntino (11.30 horas), al que quiere vencer para continuar con su positiva racha.