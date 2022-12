Javier Sagaste: "En China priorizan la formación académica a actividades como el fútbol"

Javier Sagaste es un preparador físico aragonés que trabaja desde 2019 en la Superliga China. Tras tres temporadas en el Dalian Pro, donde coincidió con reconocidas figuras del fútbol como Rafa Benítez o Yannick Carrasco, este año, el de la vuelta a la normalidad en la liga, ha fichado por el Changchun Yatai.

¿Cómo acaba un preparador físico de Ejea en la Superliga China?

Llevaba tres años vinculado a la SD Huesca, terminando mis estudios de fisioterapia y haciendo diferentes cursos. El día menos esperado salió la oportunidad y, sin pensármelo mucho, me vine para aquí. La suerte hay que buscarla, y cuando te llega hay que saber estar preparado.

Tras cuatro años, ¿qué valoración hace de la experiencia?

Desde 2019, la dinámica de la liga ha cambiado. Era un formato normal, abierto, con partidos de ida y vuelta. En 2020 y 2021, con la pandemia, y para asegurar que se pudiera jugar con normalidad, competimos en formato burbuja. Juntaron a ocho equipos de la liga en dos sedes, e íbamos jugando por meses entre los clubes concentrados. Hubo que adaptarse a las nuevas dinámicas, sobre todo el primer año, que era todo nuevo. Ahora ya estamos volviendo a la normalidad, y se agradece.

Su primer equipo allí fue el Dalian, donde coincidió con figuras como Yannick Carrasco o el entrenador español Rafa Benítez.

Trabajar con jugadores de ese nivel, como Carrasco, Hamsik, Gaitán o Rondón, fue una gran experiencia. Al final, es también una responsabilidad, porque son jugadores que están acostumbrados a un nivel alto de preparación y entrenamiento, pero esa responsabilidad te hace crecer como profesional. Con Rafa (Benítez) y su comisión técnica fue un placer trabajar, son gente con mucha experiencia, muy bien preparada y con las cosas muy claras de la que aprendí muchísimo. Con alguno de ellos todavía tengo muy buena relación, y ojalá en un futuro podamos volver a coincidir.

Este 2022 ha fichado por el Changchun Yatai, un equipo más modesto de lo que era aquel Dalian. ¿Cómo han sido estos primeros meses?

Es un equipo menos conocido en Europa, sobre todo porque no ha tenido jugadores con tanto nombre. Pero el año pasado hizo una gran campaña, quedando 4º en Superliga, y contamos con jugadores internacionales, como los brasileños Sergio Soler o Erik Lima; Okoré, que jugó en la Premier League inglesa, o Peter Zulj, que ha sido internacional austriaco. Son jugadores que a lo mejor no tienen tanto renombre, pero no dejan de tener un bagaje en primeras divisiones. Changchun está en el noreste de China, en una región vecina de Dalian, y sus costumbres son muy similares. Es la primera vez que coincido con un cuerpo técnico chino, pero la organización del club es muy parecida, muy familiar. Voy a empezar mi quinta temporada aquí (las ligas en China se celebran por año natural) y ya me manejo bien con el idioma, conozco las costumbres, y todo eso me facilita mucho el trabajo. En principio vine para un año, pero me supe adaptar, y el hecho de tener aquí a mi mujer María, que trabaja en la universidad de Dalian, también ayuda.

China, pese a su extensión, no termina de dar el salto definitivo a nivel futbolístico. Por ejemplo, solo ha participado en un Mundial en su historia. ¿Qué le falta?

Es la pregunta que nos hacemos todos. Los jugadores chinos son muy buenos técnicamente, quizá la diferencia está en el ritmo de juego. Es una población muy grande, pero el porcentaje de gente que practica fútbol, en comparación con otros países como España, es pequeño. La cultura es diferente, priorizan la formación académica al fútbol, y el tiempo libre que tienen lo suelen emplear en actividades extraescolares que les pueden llevar a mejorar sus notas. En fútbol formativo, aquí en China, no tengo la suficiente experiencia. He visto algo, y tengo conocidos que trabajan en academias, pero no puedo dar una opinión formada. Lo que sí puedo decir es que a todos los que estamos aquí nos gustaría ayudar a que el fútbol chino florezca a nivel internacional.

¿Se ha planteado volver a Europa?

De momento, no me lo planteo. He tenido posibilidad de moverme aquí en China, donde ya estoy adaptado y tengo mi área de trabajo, pero si el día de mañana surgiera una oportunidad irrechazable, todo sería planteárselo. Trabajar en una liga europea potente es un sueño, claro. Pero, por ahora, estamos a gusto aquí.