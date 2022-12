Brea, Tarazona y Ebro se han unido este viernes en el campo de La Almozara para manifestar su desacuerdo a la decisión por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) de no conceder la subvención correspondiente a la presente temporada. A la convocatoria han acudido el presidente del Tarazona, Aniceto Navarro; el alcalde, Luis José Arrechea; Carlos Arantegui y Raúl García (presidente y alcalde de Brea, respectivamente) y el encargado de relaciones institucionales del Ebro, Rafael Merino.

Desde hace un año, la DPZ solamente concede una ayuda a los clubs que compitan hasta la tercera mejor división nacional. Este 2022, la subvención total concedida a 17 equipos fue de 450.000 euros, entre los que no se encuentran ninguno de estos tres, ya que al bifurcar el pasado ejercicio la antigua Segunda B en Primera y Segunda RFEF, las entidades no optan a esta ayuda, aunque no haya ningún equipo zaragozano en Primera RFEF y todos jueguen en los grupos 2 y 3 de Segunda, actual cuarta categoría nacional. "Somos tres clubs que presupuestaron ese dinero, contando con esas ayudas que ya en 2020 se promovieron hasta el 2023. Creemos que se produce un agravio cuando vemos que no aparecemos en esas retribuciones y nuestro capital se merma", dice Navarro.

Rafael Merino ha continuado en la misma línea y ha destacado que "cumplimos con esas directrices que parecen inspirar esa norma creada para ayudar y potenciar esos valores de los que se hablan. Este cambio estructural en las competiciones se produce, bajo nuestro humilde punto de vista, sin ninguna razón técnica, porque ningún otro club se vería perjudicado".

Asimismo, Arantegui quiere que la DPZ reconsidere su posición y desea solucionar las cosas de la mejor forma posible. "El Brea es el club más humilde de los tres. Nos hemos tenido que retrasar en pagos y supone una pérdida bastante grande no recibir este dinero", ha matizado el presidente del Brea, cuyo alcalde, Raúl García, destacó que "somos un pueblo de 1.500 habitantes que lucha contra localidades de 200.000. Siempre se habla de despoblación y somos un pueblo que estamos siendo ya despoblados de unas ayudas que para algunos son pequeñas, pero para nosotros grandes", ha puntualizado García.

"No es una cuestión menor, puede haber un problema de tesorería y desaparición. Queremos que rectifique la DPZ de la manera que sea. Es muy complicado que se vuelva a traer, pero hay otros métodos. Se puede incrementar lo que este año han dejado de percibir estos clubs y el año que viene con esas mismas bases, aunque rectificadas para que un usuario pueda optar a ellas. No entiendo cómo legislas unas bases para ayudar a unos clubs que no hay", ha incidido Arrechea.

Finalmente, fuentes de la DPZ reafirman su postura y advierten que "el criterio ha sido siempre apoyar a los clubs que compiten en alguna de las tres primeras categorías nacionales. Es comprensible que estos clubs quieran ampliar el ámbito de estas ayudas a la cuarta categoría nacional, pero entonces habría muchos más equipos de fútbol y de otros deportes con derecho a recibir las subvenciones y la cuantía que recibiría cada club se reduciría sensiblemente".