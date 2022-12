El gol tiene nombre

El fútbol es un deporte en el que gana quien mete un gol más que el rival. En muchas ocasiones, el potencial de un equipo se mide por su poder ofensivo. En Aragón estamos de suerte, pues quitando al delantero del Barça, Robert Lewandoski, que lleva 12 dianas en Primera División y a Uzuni, del Granada que suma 11 goles, el ariete del Tarazona, Marcos Mendes, y Albert Rosas del Utebo, conocido futbolísticamente como Berto, son los dos máximos goleadores de Segunda RFEF y de todas las Ligas nacionales españolas. Algunos les empatan, pero nadie los supera en tantos.

Cada atacante suma 9 goles en las 14 jornadas ligueras que llevan disputadas en Segunda RFEF, cobrando vital importancia en cada partido que juegan y con unos registros que denotan tanto su calidad individual como su olfato goleador. "Voy partido a partido y si llega el gol mejor pues siempre ayuda al equipo y además, también personalmente me da un plus", matiza Berto, de 20 años, que considera que la clave de su saco de goles es "el staff y los jugadores que estamos en el campo. Es espectacular el nivel que tienen. Es un equipazo y el sistema de juego nos hace tener oportunidades a los delanteros".

Mendes, sigue en la misma línea y remarca que "quitando un pequeño infortunio que tuve este último fin de semana en el isquiotibial, que serán dos semanas, todo va genial, porque al final los delanteros vivimos de los goles y cuando ves que estás jugando bien y ayudas a conseguir los objetivos te sientes genial", subraya el delantero de República de Guinea-Bissau, que añade que "es mi mejor marca de lo que llevo jugando en Segunda RFEF. Solo este año llevo más que la temporada pasada, con el Navalcarnero, con el que marqué 7 goles en Liga y uno en Copa".

Asimismo, Mendes considera que su gran temporada como ‘killer’ tiene una relación directa con la manera de jugar del Tarazona, pues el juego vertiginoso, rápido y ofensivo del conjunto turiasonense le ha venido como anillo al dedo. "Pablo Álvarez era mi míster en Navalcarnero y apostaba mucho por tener la posesión y yo soy un jugador vertical, que busca la espalda de la defensa y los espacios. No éramos tan verticales. Sin embargo, mi actual técnico, Javi Moreno, es muy ofensivo y le gusta mucho tener la pelota, circularla y combinar para así buscar a la gente de arriba. Estoy aprovechando mis virtudes como son la rapidez y la potencia. Además, los compañeros me ponen muy buenos balones. Con Adrián Carrasco me entiendo solo con una mirada", explica el delantero de 29 años.

No obstante, la vida del delantero no siempre es coser y cantar. Hay momentos difíciles en forma de sequías goleadoras, que frustran a los atacantes. Volver a confiar y salir de esa dinámica es duro, y todavía más al jugar en una categoría tan igualada y exigente como la Segunda RFEF. "Si trabajas bien y te lo curras todo llega. Hay semanas malas y ese partido puede que te salga peor las cosas, pero todo llega", opina Berto, que se considera un delantero con "movimientos y un buen físico para luchar con los defensas que son muy corpulentos".

Mendes va un poco más allá, pues él mismo vivió la temporada pasada un periodo en el que no marcó los goles que se autoexigía. "Personalmente es frustrante, sientes impotencia y en el campo tienes mucha ansia por meter gol y eso hace que te precipites y te metes tú solo una presión. Tienes un mano a mano y ese ansia lleva a precipitarte y a tomar una mala decisión. Ahora mismo llevo 3 partidos sin meter. Tuve tres o cuatro ocasiones claras y al final es seguir. Primero hay que hacer las cosas bien y ayudas al equipo, el equipo te lo agradecerá y jugará para ti".