La jugadora aragonesa del Barcelona Mapi León ha hablado en la previa del duelo de Champions de este jueves en Catalunya Radio y, por primera vez, se ha pronunciado sobre el conflicto en la selección femenina de fútbol.

La defensa fue preguntada por una posible solución del conflicto. "A día de hoy yo no tengo ningún tipo de noticia nueva, así que yo tengo vacaciones. Al final el resumen es que me voy a perder un Mundial por una cosa en la que creo. Parece que nuestra decisión es fácil… No es que ahora se han puesto así y han decidido eso… Vamos a ver, que yo entreno cada día por muchas cosas, por muchos motivos, pero uno sería jugar un Mundial. Que yo me vaya a perder un Mundial en mi vida y la gente se piense que es porque sí, porque a mi me apetece. No. Al final somos bastantes jugadoras, creo que hemos sido bastante claras dentro de lo posible y tengo la sensación de que se debería escuchar más", ha asegurado.