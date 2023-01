Las cuatro selecciones de Aragón desplazadas al Campeonato de España cadete e infantil de Huelva empiezan a competir este martes. El que abrirá el fuego será el equipo infantil masculino, que se estrenará frente a Navarra a partir de las 13.30 horas. En su grupo están encuadradas también las federaciones de Castilla y León y Ceuta. Por su parte, la infantil femenina debutará dos horas después contra Navarra a partir de las 15.30 y en su grupo están además el País Vasco y Ceuta.

En categoría cadete femenina, Aragón debutará a las 17.30 contra el combinado de Galicia (Baleares es la otra selección del E) y a las 15.30 los chicos jugarán frente a Ceuta (País Vasco y Melilla completan el D).

Esta vez el sistema de competición varía respecto a lo que ha sido habitual en las últimas temporadas. Los equipos están distribuidos en cinco grupos de cuatro equipos (excepto el E que tiene solo tres) y se crea la ronda de cuartos de final. Se clasificarán los dos primeros equipos de los grupos A, B y C y los líderes del D y E, por lo que las selecciones que representan a Aragón están obligadas a ser primeras de grupo para avanzar de ronda. Habrá otro cuadro de cruces para dirimir los puestos del 9 al 16 (3º y 4º del grupo A, 3º del B y C y 2º y 3º del D y E); y un triangular para los puestos del 17-19 (4º de los grupos B, C y D).

Con este sistema de competición se eliminan las dos divisiones de las últimas ediciones de los Nacionales (especial y preferente), los ascensos y descensos; y cualquier equipo puede luchar por el título final. Los grupos se forman a partir del ranking de anteriores resultados. Se jugará en diez pabellones de cinco localidades: Huelva, Punta Umbría, Palos de Moguer, Lepe y Aljaraque.